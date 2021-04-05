Премія є однією з найпрестижніших / фото ua.depositphotos.com

Гільдія сценаристів США назвала переможців 27-ї премії. Це одна з найпрестижніших нагород у кіно.

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Повний список переможців:

  • Кращий акторський склад - "Суд над Чиказькою сімкою"
  • Краща жіноча роль - Віола Девіс за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу"
  • Краща чоловіча роль - Чедвік Боузман
  • Краща жіноча роль другого плану - Юн Йо Джон ("Мінар")
  • Краща чоловіча роль другорядного плану - Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
  • Кращий акторський склад в драматичному серіалі - "Корона" 
  • Кращий акторський склад в комедійному серіалі - "Шиттс Крик"
  • Краща актриса в драматичному серіалі - Джилліан Андерсон ("Корона")
  • Кращий актор в драматичному серіалі - Джейсон Бейтман ("Озарк")
  • Краща актриса в комедійному серіалі - Кетрін О'хара ("Шиттс Крик")
  • Кращий актор в комедійному серіалі - Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
  • Краща актриса в телефільмі або мінісеріал - Аня Тейлор-Джой ("Ферзевий гамбіт")
  • Кращий актор в телефільмі або мінісеріал - Марк Руффало ("Я знаю, що це правда")
  • Краща команда каскадерів в художньому фільмі - "Чудо-жінка 1984"
  • Краща команда каскадерів в телесеріалі - "Мандалорець".
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters

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Автор: Діана Могилєвич