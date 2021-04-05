Премія є однією з найпрестижніших / фото ua.depositphotos.com
Гільдія сценаристів США назвала переможців 27-ї премії. Це одна з найпрестижніших нагород у кіно.
Читайте також"Чорна вдова" отримала новий трейлер
Повний список переможців:
- Кращий акторський склад - "Суд над Чиказькою сімкою"
- Краща жіноча роль - Віола Девіс за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу"
- Краща чоловіча роль - Чедвік Боузман
- Краща жіноча роль другого плану - Юн Йо Джон ("Мінар")
- Краща чоловіча роль другорядного плану - Деніел Калуя ("Юда і чорний Месія")
- Кращий акторський склад в драматичному серіалі - "Корона"
- Кращий акторський склад в комедійному серіалі - "Шиттс Крик"
- Краща актриса в драматичному серіалі - Джилліан Андерсон ("Корона")
- Кращий актор в драматичному серіалі - Джейсон Бейтман ("Озарк")
- Краща актриса в комедійному серіалі - Кетрін О'хара ("Шиттс Крик")
- Кращий актор в комедійному серіалі - Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")
- Краща актриса в телефільмі або мінісеріал - Аня Тейлор-Джой ("Ферзевий гамбіт")
- Кращий актор в телефільмі або мінісеріал - Марк Руффало ("Я знаю, що це правда")
- Краща команда каскадерів в художньому фільмі - "Чудо-жінка 1984"
- Краща команда каскадерів в телесеріалі - "Мандалорець".
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Актори спостерігали за премією онлайн / reuters
Інші новини УНІАН:
- Міла Нітіч підкорила суддів "Голосу країни" (фото, відео)
- Названо найкращі виступи українських музикантів на премії YUNA
- Зомбі-фільм "Армія мерців" отримав новий постер
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram