"Годзілла проти Конга" / фото twitter.com/GodzillaVsKong

Опубліковано постер фільму "Годзілла проти Конга", реліз якого намічений на 26 березня.

Також на 24 січня анонсовано дебютний трейлер стрічки. 

Фільм вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max на території США.

фото twitter.com/GodzillaVsKong

Що відомо про інші фільми Warner Bros.

  • Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року. 
  • У відео потрапили кадри з низки фільмів, серед яких ремейк "Тома і Джеррі", "Дюна", "Загін самогубців: місія навиліт", "Матриця-4", приквел "Клану Сопрано", "Годзілла проти Конга", "Ті, хто бажає мені смерті", "Смертельна битва" та інші.
  • Всі ці стрічки вийдуть одночасно на великих екранах і на стрімінговому сервісі HBO Max. 

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко