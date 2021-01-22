"Годзілла проти Конга" / фото twitter.com/GodzillaVsKong
Опубліковано постер фільму "Годзілла проти Конга", реліз якого намічений на 26 березня.
Також на 24 січня анонсовано дебютний трейлер стрічки.
Фільм вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max на території США.
фото twitter.com/GodzillaVsKong
Що відомо про інші фільми Warner Bros.
- Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року.
- У відео потрапили кадри з низки фільмів, серед яких ремейк "Тома і Джеррі", "Дюна", "Загін самогубців: місія навиліт", "Матриця-4", приквел "Клану Сопрано", "Годзілла проти Конга", "Ті, хто бажає мені смерті", "Смертельна битва" та інші.
- Всі ці стрічки вийдуть одночасно на великих екранах і на стрімінговому сервісі HBO Max.
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