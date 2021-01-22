З'явився постер фільму "Годзілла проти Конга" (фото)

Фільм вийде вже в березні.

Опубліковано постер фільму "Годзілла проти Конга", реліз якого намічений на 26 березня. Також на 24 січня анонсовано дебютний трейлер стрічки. Фільм вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max на території США. Що відомо про інші фільми Warner Bros. Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року.

У відео потрапили кадри з низки фільмів, серед яких ремейк "Тома і Джеррі", "Дюна", "Загін самогубців: місія навиліт", "Матриця-4", приквел "Клану Сопрано", "Годзілла проти Конга", "Ті, хто бажає мені смерті", "Смертельна битва" та інші.

Всі ці стрічки вийдуть одночасно на великих екранах і на стрімінговому сервісі HBO Max. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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