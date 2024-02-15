В український прокат фільм вийде 28 березня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила новий трейлер науково-фантастичного бойовика "Ґодзілла та Конг: Нова імперія" (Godzilla x Kong: The New Empire), що стане сиквелом фільму "Ґодзілла проти Конга" 2021 року.

Водночас стало відомо, що фільм вийде в український прокат на два тижні раніше, ніж планувалося раніше – 28 березня замість 11 квітня 2024 року.

У п'ятому фільмі в рамках в MonsterVerse від Legendary Pictures могутньому Конґу та безстрашному Ґодзіллі доведеться об'єднатися, щоб дати бій новій небаченій силі, що загрожуватиме не лише їхньому існуванню, а й існуванню усього світу. Фільм заглибиться в історію походження цих Титанів, таємниці Острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот і повʼязала їх навіки із людством.

Головні ролі у фільмі виконали Ребекка Голл ("Залізна людина 3", "Вікі Крістіна Барселона"), Браян Тайрі Генрі ("Вічні", "Швидкісний потяг") та Ден Стівенс (серіали "Абатство Даунтон", "Легіон").

Режисером фільму виступив Адам Вінгард, який також зняв попередній фільм франшизи. Крім того, на його рахунку хорори "Азбука смерті" (2012), "Відьма з Блер: Нова глава" (2016) та "Зошит смерті" (2017).

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році також вийшов перший серіал в рамках MonsterVerse – "Монарх: Спадщина монстрів" (Monarch: Legacy of Monsters) про те, як члени секретної організації Monarch взаємодіяли з Ґодзіллою та іншими монстрами протягом півстоліття.

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