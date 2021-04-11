Півфіналісти з команди Дорофєєвої / фото instagram.com/goloskrainy_official
Першою із зіркових тренерів імена півфіналістів в шоу "Голос країни" дізналася Надя Дорофєєва.
Читайте такожМіла Нітіч: Шкода людей, які перемогли в шоу, і потім про них не чулиТак, співачка буде боротися за перемогу в проекті разом з Іллею Ніколаєнком і Сергієм Лазановським.
Так, Ілля Ніколаєнко у першому прямому ефірі "Голосу країни" проникливо виконав пісню "Жди меня" Zemfira.
Ілля Ніколаєнко / фото instagram.com/goloskrainy_official
Сергій Лазановський, якого глядачі повернули в шоу, в прямому ефірі проекту від 11 квітня виконав пісню "Черемшина".
Сергій Лазановський / фото instagram.com/goloskrainy_official
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