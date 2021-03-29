Дівчина подякувала тренеру за можливість взяти участь у шоу.

За право залишитися у шоу "Голос країни" поборолася 16-річна дівчина Анастасія Буханцова, у якої рідкісне захворювання - алопеція (при ньому випадає волосся).

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Та зірковий тренер Дмитро Монатік вирішив, що на цьому шлях Буханцової в шоу завершується.

«Дякую за цей досвід, який я тут отримала. Робота з такою людиною, як ви - це вже велика перемога в проекті», - звернулася Настя до Монатіка.

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Автор: Ольга Робейко