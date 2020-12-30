Цієї зими на телеканалі "1+1" стартує 11 сезон наймасштабнішого музичного шоу "Голос країни".

Головні суперзірки країни Олег Винник, MONATIK, Тіна Кароль та DOROFEEVA будуть шукати унікальні голоси.

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За традицією, окрім молодих талановитих вокалістів, підкорити сцену музичного проекту приходять і вже досвідчені артисти. Так, цього року у "сліпих прослуховуваннях" взяла участь популярна співачка Надія Мейхер і заслужений артист України і чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк.

"Мені здається, дуже класно взяти участь у такому проекті, який вже йде не один сезон. Із задоволенням заспіваю одну зі своїх улюблених пісень. Цей проект відкриває нові обличчя, нові голоси", - сказала Мейхер.

Також на сцені виступить подруга співачки Мішель Андраде. Ірина Ембралідзе вирішила прийти на "Голос країни. Перезавантаження" в пам’ять про матір, яка минулого року загинула в аварії у центрі столиці.

А ще на глядачів очікує сенсаційне повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу. Який саме колектив вирішив таким чином заявити про повернення, глядачі дізнаються незабаром на телеканалі "1+1".

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Автор: УНІАН