Команда Монатіка на сцені "Голосу" / фото instagram.com/goloskrainy_official

Першим на сцені шоу "Голос країни-11" виступив учасник команди Дмитра Монатіка Тьома Паучек. Він виконав пісню "Два вікна" дуетом зі співачкою Гайтаною. Виступ Паучека із зіркою високо оцінили судді проекту.

Тьома Паучек та Гайтана заспівали у дуеті / фото instagram.com/goloskrainy_official

Далі свій вокал продемонструвала підопічна Монатіка KOLA. Вона заспівала разом з Hardkiss хіт гурту Make-Up.

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"Я так хочу, щоб вона перемогла... Нам так не вистачає таких артистів", - прокоментувала спільний виступ Юлія Саніна.

"Це було просто вибухово, неймовірно... Я пишаюся тобою, KOLA", - сказав Монатік про виступ KOLA та Hardkiss.

KOLA вразила драйвовим виступом з Hardkiss / фото instagram.com/goloskrainy_official

Потім Тьома Паучек та KOLA заспівали у тріо зі своїм тренером Монатіком "Мріяти не шкідливо".

Так, тренер віддав Тьомі Паучеку 51%, а KOLA - 49%. Глядачі віддали першому 52%, а вокалістці - 48%. Таким чином, до фіналу шоу з команди Дмитра Монатіка пройшов Тьома Паучек.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video

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Автор: Ольга Робейко