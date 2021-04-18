Далі з Монатіком у шоу "Голос країни" пішов лише один учасник. У фіналі виступить Тьома Паучек.

Першим на сцені шоу "Голос країни-11" виступив учасник команди Дмитра Монатіка Тьома Паучек. Він виконав пісню "Два вікна" дуетом зі співачкою Гайтаною. Виступ Паучека із зіркою високо оцінили судді проекту.

Далі свій вокал продемонструвала підопічна Монатіка KOLA. Вона заспівала разом з Hardkiss хіт гурту Make-Up.

Читайте такожУкраїнська Адель феєрично увірвалася до півфіналу "Голосу країни" (фото, відео)

"Я так хочу, щоб вона перемогла... Нам так не вистачає таких артистів", - прокоментувала спільний виступ Юлія Саніна.

"Це було просто вибухово, неймовірно... Я пишаюся тобою, KOLA", - сказав Монатік про виступ KOLA та Hardkiss.

Потім Тьома Паучек та KOLA заспівали у тріо зі своїм тренером Монатіком "Мріяти не шкідливо".

Так, тренер віддав Тьомі Паучеку 51%, а KOLA - 49%. Глядачі віддали першому 52%, а вокалістці - 48%. Таким чином, до фіналу шоу з команди Дмитра Монатіка пройшов Тьома Паучек.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко