Зірковий тренер Тіна вирішила, що дівчина залишається в проекті.

Останньою з команди Тіни Кароль на сцену «Голосу країни» цього ефіру вийшла Юлія Тимочко.

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«Мені здається, що з прекрасною Юлією Тіна може забрати шостий кубок «Голосу країни», - прокоментувала виступ Тимочко Надя Дорофєєва.

«Я відчув учасника, який просто зірвав усе... Ти щойно вийшла на цю сцену - і все було заповнено любов’ю», - сказав Дан Балан.

Тіна вирішила, що з шоу йде Юлія Вітренюк, а її місце займає Юлія Тимочко.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко