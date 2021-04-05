На сцену «Голосу країни» вийшла Альона Левашева, яка виступає під псевдонімом Garna, вона виконала хіт It's Raining Men.
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«Це розрив! Браво», - прокоментувала виконання пісні Альоною Тіна Кароль.
Зіркова "радниця" Дорофєєвої Alyona Alyona була вражена виступом Garna, яка, на її думку, всю душу вклала в цю пісню.
Надя теж оцінила виконання пісні своєю підопічною, вона віддала учасниці другий стілець у своїй команді.
Та Ілля Ніколаєнко, який виконав пісню «Ніно» Олега Винника, посів місце Альони Левашевої й пройшов далі до прямих ефірів. Таким чином, Garna залишила шоу «Голос країни».
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