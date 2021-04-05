Наставниця Дорофєєва похвалила свою підопічну за виконання пісні.

На сцену «Голосу країни» вийшла Альона Левашева, яка виступає під псевдонімом Garna, вона виконала хіт It's Raining Men.

Читайте такожДан Балан феєрично повернувся на шоу "Голос країни" (фото, відео)Потужним виступом дівчина підкорила як тренерів шоу, так і глядачів.

«Це розрив! Браво», - прокоментувала виконання пісні Альоною Тіна Кароль.

Зіркова "радниця" Дорофєєвої Alyona Alyona була вражена виступом Garna, яка, на її думку, всю душу вклала в цю пісню.

Надя теж оцінила виконання пісні своєю підопічною, вона віддала учасниці другий стілець у своїй команді.

Та Ілля Ніколаєнко, який виконав пісню «Ніно» Олега Винника, посів місце Альони Левашевої й пройшов далі до прямих ефірів. Таким чином, Garna залишила шоу «Голос країни».

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко