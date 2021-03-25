У неділю, 28 березня, о 21:00 телеканал «1+1» покаже перший ефір етапу «нокаути» головного вокального шоу «Голос-країни-11».
Читайте такожМарія Рак залишила шоу " Голос країни"У цьому сезоні вперше в історії "Голосу" в "нокаутах" з'явиться нововведення: поруч з наставниками з'являться "радники", які допомагатимуть тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу.
Зірковими радниками стали європейський хітмейкер і екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, який допомагатиме Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників.
Радником digital-відкриття року DOROFEEVA стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся по допомогу до фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Стало відомо, чи пройшла далі в шоу "Голос країни-11" талановита диспетчер зі Львова
- Марія Рак на шоу "Голос країни-11" шокувала суддів своїм рішенням (фото, відео)
- "Голос країни-11": чоловік Ольги Сумської пройшов далі в шоу з піснею "Вовчиця" (фото, відео)
- Надія Мейхер відмовилася від участі в шоу "Голос країни" (фото, відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram