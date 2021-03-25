"Голос країни" вийде в неділю о 21:00 на каналі "1+1".

У неділю, 28 березня, о 21:00 телеканал «1+1» покаже перший ефір етапу «нокаути» головного вокального шоу «Голос-країни-11».

Читайте такожМарія Рак залишила шоу " Голос країни"У цьому сезоні вперше в історії "Голосу" в "нокаутах" з'явиться нововведення: поруч з наставниками з'являться "радники", які допомагатимуть тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу.

Зірковими радниками стали європейський хітмейкер і екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, який допомагатиме Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників.

Радником digital-відкриття року DOROFEEVA стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся по допомогу до фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко