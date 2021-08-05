Тепер невідомо, чи буде група виступати взагалі.

Останнім часом у групи Green Grey не складається з концертами. Спочатку їх викреслили зі списку артистів, які виступлять на урочистому концерті до Дня Незалежності України, а зараз і представники ЦУМу відмовили їм в оренді даху.

Команда Svitlo Concert заявила, що перед тим, як узгодити оренду даху з музикантами вони не були в курсі скандалу, який вибухнув навколо них. За їх словами, співпраця з групою буде непатріотичною, тому було прийнято рішення відмовити їм.

"Коли команда Svitlo Concert погоджувала з представниками групи цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією про ситуацію, що склалася навколо групи за останні кілька місяців. Отримавши ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Мурика, ми прийняли рішення не проводити захід на одній з локацій, яку ми орендуємо", - написала команда в Facebook.

Читайте такожПомер басист групи ZZ Top Дасті Хілл

Нагадаємо, група Green Grey була заснована в 1993 році в Києві. Вона стала першою в історії українською групою, яка двічі брала участь у церемонії нагородження MTV Europe.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич