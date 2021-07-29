Учасники гурту стверджують, що їх запросили на інтерв’ю – напередодні скандалу довкола російської мови.

Гурт Green Grey заявив, що їхня участь у фільмі про Україну, приуроченого до 30-річчя Незалежності, скасована.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці музикантів в Instagram.

24 серпня телеканал "Україна" на День незалежності показуватиме документальний фільм про українську історію, зокрема історію музики, уточнили у Green Grey.

Учасники гурту стверджують, що їх запросили на інтерв’ю – напередодні скандалу довкола російської мови. Автори проекту хотіли висвітлити українську музику 1996-го. Йшлося, запевняють у гурті, про пісню "Под дождем".

Читайте такожВ Україні перенесли День молоді: названо нову дату"Ми, звісно ж, погодилися і призначили інтерв’ю на п’ятницю, 30 липня. Щойно мені зателефонувала дівчина з редакції й сльозовим голосом вибачалася. Повідомляла мені, що наше інтерв’ю скасовується, що не знаходить зв’язку і що 100 начальників над нею… Коротше, зверху попросили викреслити! Слово "викреслити". Як пишеться, так і чується, – заявили музиканти.

Скандал з Green Grey: що відбувається

27 липня Green Grey повідомив про раптове виключення гурту з програми концерту до 30-річчя Незалежності на НСК "Олімпійський".

Музиканти пояснили таке рішення організаторів, що їхня пісня, яку вони збиралися виконати на сцені, написана російською мовою "Под дождем".

На Банковій того дня відповіли, що рішення ніяким чином не пов’язане з виконанням російською мовою. Гурт вирішили виключити через неадекватну реакцію одного з музикантів на Закон про мову. Також в ОП звинуватили Green Grey у "штучному роздмуханому конфлікті".

Автор: Яна Ставська