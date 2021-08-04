Група дасть концерт не на щорічному урочистому заході, а на даху ЦУМу.

24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. У цей день повинен відбутися щорічний урочистий концерт, на який не запросили групу Green Grey.

Так, хлопці не впадають у відчай і вирішили дати концерт на даху ЦУМу в Києві. Зазначається, що початок їхнього сольного концерту відбудеться о 20:00.

"Друзі, побачимося на День Незалежності України, в самому серці Києва, на даху ЦУМ! Ми презентуємо наш новий альбом і пограємо хіти різних років. Згадаймо, як це було! Буде як завжди круто", - йдеться в анонсі.

Варто відзначити, що шанувальники групи прийшли в захват від такої новини.

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"Клас", "Дочекалися", "Тролінг з вашого боку більш ніж доречний. "Не хочуть запрошувати на концерт 24-го, тоді ми випустимо альбом 24-го, ще й влаштуємо свій концерт. Аплодую стоячи", "Ура", - пишуть шанувальники в коментарях до анонсу.

Нагадаємо, група Green Grey була заснована в 1993 році в Києві. Вона стала першою в історії українською групою, яка двічі брала участь у церемонії нагородження MTV Europe.

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Автор: Діана Могилєвич