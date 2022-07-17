Спочатку він хотів бути журналістом, але на останніх курсах інституту усвідомив - хоче і може реалізувати себе в чомусь іншому. І не прогадав.

Х'ю Джекман - 53-річний австралійський актор, співак і продюсер. Широкій публіці він полюбився після ролі Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Однак крім цього образу в його фільмографії є чимало блискучих ролей. УНІАН згадує найбільш пам'ятні з них.

Кореллі

Попри нинішню популярність, колись актор починав свій творчий шлях, граючи в австралійських "мильних" операх. Одна з таких "Кореллі". Це серіал, де Джекман зіграв ув'язненого Кевіна Джонса, який закрутив роман з тюремним психологом.

Герой її роману

Красунчик Х'ю нерідко виконував ролі чоловіків, що користуються популярністю серед жінок. Напевно, тому що і в житті у нього уваги - хоч відбавляй.

Так, в 1999 році на екрани вийшов серіал, де той виконав головну роль водія вантажівки і автора любовних романів Джека Вілліса. Щоб над ним не сміялися колеги, Джек вирішує взяти псевдонім своєї знайомої Рубі Вейл.

Романи "Рубі Вейл" виявилися настільки крутими, що з автором захотіло підписати контракт велике видання. Тепер герою треба знайти вихід із ситуації - і не втратити контракт, і не видати свій секрет колегам.

Флірт зі звіром

Тут Х'ю Джекман зіграв роль ловеласа і бабія Едді Алдена. Співробітниця популярного ТВ-шоу, яка розчарувалася в чоловіках, на його прикладі вирішила показати світу: мужики нічим не відрізняються від тварин.

Знедолені

Враховуючи те, що Х'ю Джекман володіє неймовірним музичним талантом, в його фільмографії є і мюзикли. Так, він зіграв роль Жана Вальжана в "Знедолених", за що був нагороджений престижною премією "Золотий глобус".

Нагадаємо, названо найкращі фільми з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

Також УНІАН перерахував три українських фільма, які стали відомі всьому світу.

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