Х'ю Джекман - 53-річний австралійський актор, співак і продюсер. Широкій публіці він полюбився після ролі Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Однак крім цього образу в його фільмографії є чимало блискучих ролей. УНІАН згадує найбільш пам'ятні з них.
Кореллі
Попри нинішню популярність, колись актор починав свій творчий шлях, граючи в австралійських "мильних" операх. Одна з таких "Кореллі". Це серіал, де Джекман зіграв ув'язненого Кевіна Джонса, який закрутив роман з тюремним психологом.
Герой її роману
Красунчик Х'ю нерідко виконував ролі чоловіків, що користуються популярністю серед жінок. Напевно, тому що і в житті у нього уваги - хоч відбавляй.
Так, в 1999 році на екрани вийшов серіал, де той виконав головну роль водія вантажівки і автора любовних романів Джека Вілліса. Щоб над ним не сміялися колеги, Джек вирішує взяти псевдонім своєї знайомої Рубі Вейл.
Романи "Рубі Вейл" виявилися настільки крутими, що з автором захотіло підписати контракт велике видання. Тепер герою треба знайти вихід із ситуації - і не втратити контракт, і не видати свій секрет колегам.
Флірт зі звіром
Тут Х'ю Джекман зіграв роль ловеласа і бабія Едді Алдена. Співробітниця популярного ТВ-шоу, яка розчарувалася в чоловіках, на його прикладі вирішила показати світу: мужики нічим не відрізняються від тварин.
Знедолені
Враховуючи те, що Х'ю Джекман володіє неймовірним музичним талантом, в його фільмографії є і мюзикли. Так, він зіграв роль Жана Вальжана в "Знедолених", за що був нагороджений престижною премією "Золотий глобус".
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