Відомий актор, який зіграв Росомаху, зв'язався з одеськими волонтерами.

Відомий всьому світу актор Х'ю Джекман, якого багато хто знає по ролі супергероя-мутанта Росомахи, поспілкувався з хлопчиком з Одеси. Дитина намалював Росомаху. Пізніше Джекман опублікував у своєму Instagram-блозі відео розмови з маленьким українцем.

Актор подякував хлопчикові за малюнок.

"Передайте Привіт моєму новому (дуже сміливому) другу Кості. Йому 7 років. Лише кілька годин тому він прийшов в центр Unicef Blue Dot в Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію # Росомахи . Дуже схоже, вам не здається?",- написав у своєму блозі голлівудський актор.

Х'ю Джекман підтримав Україну і всіх людей, які були змушені тікати зі своїх будинків через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

"Моє серце розривається за них усіх, але спілкування з Юлією в центрі Unicef Blue Dot вселило в мене надію. Я так вдячна їй за роботу і за все, що робиться для захисту дітей, постраждалих від війни в Україні і в усьому світі", - зазначив актор.

Нагадаємо, сценарист "Карткового будиночка" знімає документальний фільм про звірства росіян на Київщині.

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