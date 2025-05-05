В український прокат фільм вийде 18 вересня 2025 року.

Вийшов український трейлер божевільного спортивного фільму жахів "Легенда" (Him).

Головний герой фільму – молодий, амбітний футболіст Кемерон Кейд, чия мрія, що з дитинства здавалася недосяжною, нарешті стає реальністю: його запрошують на ексклюзивні тренування з легендою спорту, загадковим і харизматичним квотербеком Ісаєю Вайтом. Але замість тріумфу на нього чекає ізольований тренувальний центр, і поки навчання Кема набирає обертів, харизма ментора починає набувати зловісного забарвлення, затягуючи молодого спортсмена в дезоріентуючу безодню, яка може коштувати йому значно більшого, ніж він був готовий віддати.

Головні ролі у фільмі виконали Тайрік Візерс ("Я знаю, що ви скоїли минулого літа", "Випускний рік", серіал "Атланта"), Марлон Веянс ("Ейр", "Реквієм за мрією", "Дуже страшне кіно"), Джулія Фокс ("Неограновані коштовності") та інші.

Відео дня

Зняв фільм американський режисер Джастін Тіппінг (серіал "Чорний понеділок").

Продюсером "Легенди" виступив оскароносний горор-режисер Джордан Піл ("Пастка", "Ми", "Ноу").

Як повідомила пресслужба B&H Film Distribution, в український прокат фільм вийде 18 вересня 2025 року.

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