Прем'єра фільму запланована на 22 липня 2022 року.

Вийшов фінальний трейлер нового науково-фантастичного фільму жахів "Ні"(Nope) від режисера Джордана Піла, що прославився завдяки хоррорам "Пастка" і "Ми".

Ролик опублікований на Youtube-каналі Universal Pictures.

У центрі сюжету фільму опиняться власники невеликого ранчо, над яким одного разу нависає хмара невідомого походження.

Судячи з трейлеру, тут будуть замішані інопланетяни.

Головні ролі у фільмі виконали Деніел Калуя ("Пастка", "Чорна пантера"), Кеке Палмер ("Королеви крику", "Берлінська резидентура") і Стівен Йон ("Ходячі мерці", "Мінарі").

Прем'єра фільму запланована на 22 липня 2022 року.

Відзначимо, американський актор і режисер Джордан Піл отримав популярність завдяки детективно-сатиричному фільму жахів "Пастка", що зачіпає питання расизму в Америці (ця тем проходить через всю творчість режисера). Фільм був успішним у прокаті та отримав визнання критиків і глядачів, а також був удостоєний премії "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій (Джордан Піл) і номінований у трьох номінаціях: найкращий фільм, найкращий режисер (Джордан Піл) і найкраща чоловіча роль (Деніел Калуя).

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