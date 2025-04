В український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures показала трейлер нового фільму з слешер-франшизи "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (I Know What You Did Last Summer), що стане прямим продовженням другого фільму серії "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа" (1998) і одночасно римейком першого фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (1997).

За сюжетом, як і у першому фільмі, минув рік після жахливої аварії, яку п'ятеро друзів воліли б забути. Вони думали, що їхня таємниця залишиться похованою, проте змушені зіткнутись з жахливою правдою – хтось знає, що вони зробити минулого літа... і одержимий жагою помсти. Допомогти молодим людям зможуть лише ті, хто змогли пережити подібне багато років тому.

Головні ролі у фільмі зіграли Медлін Клайн ("Ножі наголо: Скляна цибуля", серіал "Зовнішні мілини"), Чейз Суї Вондерс ("Маленька смерть", серіал "Місто у вогні"), Джона Гауер-Кінг ("Русалонька", "Прекрасна недосконалість"), Сара Піджон (серіал "Прекрасні дрібниці") та Тайрік Візерс (серіал "Гра").

Крім того, з попередніх фільмів серії повернулися герої Фредді Принца-молодшого ("Це все вона", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", "Різдво з тобою") та Дженніфер Лав Г'юїтт ("Я знаю, що ви скоїли минулого літа", "Серцеїдки", серіал "Мислити як злочинець").

Зняла фільм американська режисерка Дженніфер Кейтін Робінсон, яка до цього поставила комедійний трилер "Зробімо помсту" (2022) та разом з Тайкою Вайтіті написала сценарій до супергеройського екшну "Тор: Любов і грім" (2022).

"Я знаю, що ви скоїли минулого літа" – що відомо

Основою для франшизи став однойменний роман американської письменниці Лоїс Дункан в жанрі молодіжного трилера, написаний у 1973 році.

У 1997 році вийшов однойменний фільм, знятий за його мотивами, головні ролі в якому виконали топові молоді зірки тих часів – Дженніфер Лав Г'юїтт, Сара Мішель Геллар, Раян Філліпп та Фредді Принц-молодший. Хоча стрічка отримала змішані відгуки критиків, вона була успішною у фінансовому плані та була відзначена низкою номінацій та нагород.

У 1998 році вийшло пряме продовження фільму "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа", події якого відбувалися за рік після першого та розгорталися навколо героїв Дженніфер Лав Г'юїтт та Фредді Принца-молодшого.

Третя частина серії "Я завжди знатиму, що ви зробили минулого літа" вийшла у 2006 році, однак оскільки там не було жодного персонажу з попередніх фільмів, фактично це була самостійна стрічка. Втім, фільм з Брук Невін та Торрі ДеВіто був сприйнятий вкрай негативно.

