Прем'єра нового сезону відбудеться 3 червня 2022 року – тоді вийдуть відразу три епізоди.

Стрімінговий сервіс Prime Video нарешті випустив перший трейлер до третього сезону антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys).

Повідомляється, що прем'єра нового сезону відбудеться 3 червня 2022 року – тоді вийдуть відразу три епізоди, інші п'ять виходитимуть раз на тиждень.

Як йдеться в офіційному описі до третього сезону "Хлопаків", події розгортатимуться через рік після другого сезону. Хоумлендер пригнічений, М'ясник працює на уряд під керівництвом Хьюї. Але всі вони жадають перервати цей мир і спокій, знову заливши все кров'ю. Тому, коли Хлопаки дізнаються про нову таємничу анти-супергеройську зброю, вони знову стикаються з Сімкою, починають війну і дізнаються легенду про першого супергероя – Солдатика.

До своїх ролей у третьому сезоні "Хлопків" повернуться більшість акторів з перших двох сезонів, включаючи Карла Урбана (М'ясник), Джека Куейда (Хьюї), Ентоні Старра (Хоумлендер), Ерін Моріарті (Старлайт), Домінік Макелліготт (Королева Мейв), Лаза Алонсо (Молоко матері), Чейса Кроуфорда (Підводний) та інших. Серед новачків сезону – зірка "Надприродного" Дженсен Еклз в ролі Солдатика.

Нагадаємо, серіал "Хлопаки" був створений Еріком Кріпке ("Надприродне", "Революція"). Перший сезон серіалу вийшов влітку 2019 року, і відразу ж отримав визнання критиків за сценарій, сюжет, гумор і гру акторів, а також здобув величезну фанатську базу.

Події серіалу відбуваються в альтернативній, більш жорсткій версії супергеройського всесвіту, де люди з надздібностями працюють на корпорацію Vought International, роблячи все заради шоу, а не порятунку людей. При цьому більшість супергероїв, найзнаменитіші з яких формують так звану "Сімку", насправді дуже аморальні та жорстокі. Більшість супергероїв пародують найпопулярніших героїв коміксів: Хоумлендер – Супермена, Королева Мейв – Диво-жінку, Солдатик – Капітана Америка, Підводний – Аквамена, тощо. Протистоїть їм група месників, які називаают себе "Хлопаки".

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