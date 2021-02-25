Попередньо прем'єра запланована на 2022 рік.

Шоураннер "Пацанів" Ерік Кріпке опублікував у своєму Twitter-акаунті перше офіційне фото зі зйомок третього сезону бойовика.

Читайте такожРежисер "Найбільшого шоумена" зніме біографічний фільм про Роббі Вільямса

Антигеройський бойовик створений за мотивами коміка Гарта Енніса і Дарика Робінсона. Згідно зі сценарієм, секрети Vought стануть відомими. Крім того, глядачам покажуть союз Кемпбелла і Нойман.

Головним героєм третьої частини стане Солдатик, роль якого зіграє Еклс. До слова, він знімався в серіалі "Надприродне".

Передбачається, що знімальний процес триватиме до кінця серпня, а сама прем'єра серіалу відбудеться в 2022 році на сервісі Amazon Prime Video.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН