Шоураннер "Пацанів" Ерік Кріпке опублікував у своєму Twitter-акаунті перше офіційне фото зі зйомок третього сезону бойовика.
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Антигеройський бойовик створений за мотивами коміка Гарта Енніса і Дарика Робінсона. Згідно зі сценарієм, секрети Vought стануть відомими. Крім того, глядачам покажуть союз Кемпбелла і Нойман.
Головним героєм третьої частини стане Солдатик, роль якого зіграє Еклс. До слова, він знімався в серіалі "Надприродне".
Передбачається, що знімальний процес триватиме до кінця серпня, а сама прем'єра серіалу відбудеться в 2022 році на сервісі Amazon Prime Video.
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