До "холостячки" приїдуть чоловіки з різних куточків світу.

У п'ятницю, 17 вересня, о 19:00 стартує новий сезон шоу "Холостячка". Його головна героїня - Злата Огнєвіч.

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Де дивитися шоу "Холостячка" 17.09.2021

Перший випуск 2 сезону найромантичнішого проекту країни "Холостячка" ви можете подивитися на каналі СТБ.

Що вже відомо про 1 випуск шоу "Холостячка-2"

У 1 випуску "Холостячки" зі Златою Огнєвіч глядачі дізнаються:

хто стане претендентами на серце Злати;

як чоловіки дивуватимуть співачку;

чому на вечірку приїде поліція;

хто підкорить "холостячку" з першого погляду;

і головне: хто отримає бутоньєрки на першій церемонії.

До "холостячки" приїдуть чоловіки з різних куточків світу. Рекордсмен США з дайвінгу навіть відмовиться від міжнародних змагань заради Злати, а підприємець українського походження Вінченцо з Лондона повернеться до України по її серце.

Участь Огнєвіч у шоу та конкурсах

У 2012 році Злата перемогла у нацвідборі на Євробачення з піснею "Gravity". У травні 2013 року вона представила Україну на 58-му пісенному конкурсі у Мальме, де вона посіла третє місце.

Злата була учасницею шоу "Танці з зірками" у 2018 році, її партнером був Дмитро Жук. Вже на другому ефірі, згідно з результатами голосування, пара покинула шоу.

Артистка також брала участь у шоу "Голос країни-8". Вона потрапила до команди Потапа та із підопічної стала його зірковою радницею.

Політичне життя Злати Огнєвіч

Вона була народною депутаткою України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка. У листопаді 2015 року Злата склала повноваження нардепки. У Раді вона заявила, що не бачить можливостей розвивати культуру в Раді і що стомилася від кулуарної боротьби.

Найвідоміші пісні Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч: особисте життя

Про особисте життя Огнєвіч воліє не розповідати, тож з цієї теми вона не багатослівна. Відомо, що понад рік вона вільна. Попередні стосунки були важкими, вона болісно переживала розставання.

Автор: Ольга Робейко