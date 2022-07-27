Прем'єра 8-серійного серіалу відбудеться 2 жовтня 2022 року.

Вийшов перший трейлер майбутнього серіалу "Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire) за мотивами знаменитого готичного роману американської письменниці Енн Райс.

Повідомляється, що прем'єра 8-серійного серіалу відбудеться 2 жовтня 2022 року на телеканалі AMC.

Головні ролі в серіалі виконають Сем Рід ("Клуб бунтарів", "71") і Джейкоб Андерсон (Сірий черв'як з "Гри престолів", "Оверлорд").

Як і в романі, дія серіалу почнеться в XIX столітті в Луїзіані, а в центрі сюжету опиняться два вампіра – Луї де Пон Дю Лак і Лестат де Ліонкур, які є головними персонажами циклу романів Енн Райс "Вампірські хроніки".

Зазначимо, до цього романи з циклу вже екранізувалися на "великому екрані". Так, в 1994 році був випущений перший том саги "Інтерв'ю з вампіром: Хроніка життя вампіра", де головні ролі зіграли Том Круз, Бред Пітт, Антоніо Бандерас, Крістіан Слейтер і Кірстен Данст. Наступні два томи були об'єднані в кінофільм "Королева проклятих" 2002 року, де центральні ролі виконали Стюарт Таунсенд, Алія і Венсан Перес.

Як повідомляв УНІАН, ще на початку 2020 року року AMC Networks придбала права на 18 романів Енн Райс, і "Інтерв'ю з вампіром" став першим оголошеним серіальним проектом в рамках угоди. У разі успіху першої екранізації AMC планує запустити цілу франшизу.

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