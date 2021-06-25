Серіал має вийти на екрани в 2022 році. Кому дістануться головні ролі в даному проекті, поки невідомо.

За мотивами знаменитого роману американської письменниці Енн Райс "Інтерв'ю з вампіром" (1976) знімуть серіал, тим самим здійснивши спробу повторити успіх однойменного фільму 1994 року з Томом Крузом і Бредом Піттом.

Як повідомляє Collider, 8-серійний проект планує зняти телеканал AMC.

Повідомляється, що творцем, сценаристом і шоураннером проекту стане Ролін Джонс, який раніше працював над першим сезоном детективного серіалу від HBO "Перрі Мейсон".

Ще на початку минулого року AMC Networks придбала права на 18 романів Енн Райс, і "Інтерв'ю з вампіром" став першим оголошеним серіальним проектом в рамках угоди.

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Відзначається, що в разі успіху першої екранізації AMC планує запустити цілу франшизу, курирувати яку буде продюсер Марк Джонсон. До цього він працював над багатьма популярними серіалами, в тому числі "Краще телефонуйте Солу" і "Пуститися берега".

Виконавчими продюсерами серіалу "Інтерв'ю з вампіром" будуть Марк Джонсон, а також сама Енн Райс і її син Крістофер Райс. Серіал має вийти на екрани в 2022 році. Кому дістануться головні ролі в даному проекті, поки невідомо.

"Завдання з адаптації для телебачення новаторської і надзвичайно захоплюючої роботи Енн Райс одночасно лякає і хвилює. Я твердо вірю, що з AMC і Роліном Джонсом ми готові відповісти на цей виклик, схвилювати і розважити як відданого шанувальника Енн Райс, так і глядача, який тільки зараз відкриває для себе її роботу", - прокоментував Джордан.

Нагадаємо, роман "Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire) є першим томом циклу "Вампірські хроніки" письменниці Енн Райс, розповідь яких обертається навколо вигаданого персонажа Лестата де Ліонкура, французького дворянина, який став вампіром у XVIII столітті. При цьому в центрі першого роману - історія життя оберненого Лестатом вампіра Луї, яку він сам розповідає молодому репортеру Деніелу Моллою.

У 1994 році за мотивами роману був знятий фільм "Інтерв'ю з вампіром" від режисера Ніла Джордона, де роль Луї зіграв Бред Пітт, а Лестата - Том Круз. Також в картині засвітилися Кірстен Данст, Антоніо Бандерас, Крістіан Слейтер і Стівен Рі. Фільм отримав позитивні відгуки, безліч нагород і номінацій, включаючи "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA і багато в чому сприяв зростанню популярності романтизованої вампірської тематики.

Відзначимо, вампірська тематика вже не перший десяток років є однією з найпопулярніших як на ТБ, так і на великому екрані. Доказом цього є успіх серіалів "Справжня кров", "Баффі - винищувачка вампірів", "Щоденники вампіра" тощо, а також величезної кількості повнометражних фільмів, включаючи "Дракулу", "Інший світ", "Сутінки", "Виживуть тільки коханці" та інші. Одна з найближчих новинок за темою в кінопрокаті - фільм жахів за коміксами Marvel "Морбіус" з Джаредом Лето у головній ролі, який повинен вийти на екрани в 2022 році.

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Автор: Марина Григоренко