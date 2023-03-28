Актриса повторить роль Бетті Росс з "Неймовірного Халка" у фільмі "Капітан Америка 4".

Американська актриса Лів Тайлер повертається до кінематичного всесвіту Marvel через 16 років після останньої появи у фільмах франшизи.

Як пише Variety, актриса з'явиться у фільмі "Капітан Америка: Новий світовий порядок" 2024 року, повторивши роль Вченої Бетті Росс, дочки генерала Тадеуса "Громовержця" Росса з "Неймовірного Халка" 2008 року.

У "Неймовірному Халку" Бетті Росс у виконанні Лів Тайлер була любовним інтересом Брюса Беннера / Халка у виконанні Едварда Нортона. Після того, як Нортона у франшизі замінив Марк Руффало, персонаж Тайлер згадувався лише побіжно, але сама актриса у фільмах не з'являлася.

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Водночас персонаж її батька Тадеуса Росса у виконанні Вільяма Герта ще кілька разів з'являвся у фільмах Marvel, починаючи з "Капітана Америка: Протистояння" 2016 року, в якому Росс став держсекретарем США. Оскільки Херт помер у березні 2022 року, в фільмі "Капітан Америка 4", в якому персонаж стане президентом США, його замінить Гаррісон Форд.

Фільм "Капітан Америка: Новий світовий порядок" – що відомо

Фільм "Капітан Америка: Новий світовий порядок" (Captain America: New World Order), вихід якого запланований на 3 травня 2024 року, є четвертим із серії фільмів про одного з найпопулярніших супергероїв Капітана Америка і першим, в якому цей пост буде займати Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі. Останній прийняв щит Капітана Америка в серіалі "Сокіл і Зимовий солдат" 2021 року з благословення першого Капітана Америки Стіва Роджерса у виконанні Кріса Еванса. Останній в кінці фільму "Месники: Завершення" 2019 року вирішив відійти від справ, повернутися в минуле і щасливо прожити своє життя з Пеггі Картер. При цьому Вілсон, у минулому супергерой Сокіл, на відміну від Роджерса не має надсили, проте використовує високотехнологічний костюм.

Також вже відомо, що у фільмі "Капітан Америка" зіграють Денні Рамірес (Хоакін Торрес / Сокіл), Карл Ламблі (Ісайя Бредлі), Тім Блейк Нельсон (Семюел Стернс / Лідер), Шира Хаас (Сабра), Харрісон Форд (Таддеус "Громовержець" Росс) і Лів Тайлер (Бетті Росс).

Режисером четвертого фільму з серії "Капітан Америка" за коміксами Marvel стане Джуліус Она, на рахунку якого трилер "Дівчина в біді" (2015), фантастичний фільм жахів "Парадокс Кловерфілда" (2017) і соцільна драма "Люс" (2019).

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