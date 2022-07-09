Це буде перший фільм серії, де роль головного супергероя Америки виконає не Кріс Еванс, а Ентоні Макі.

Режисером четвертого фільму з серії "Капітан Америка" (Captain America) за коміксами Marvel стане Джуліус Она.

Про це повідомляє Variety.

39-річний американський режисер нігерійського походження на даний момент встиг попрацювати над десятком короткометражок, на яких він утвердився як талановитий кінематографіст, а також трьома повнометражними фільмами, які отримали різні оцінки. Так, якщо його дебютна картина, трилер "Дівчина в біді"(2015) отримала змішані відгуки, то фантастичний фільм жахів "Парадокс Кловерфілда" (2017) був оцінений негативно. А ось його третя робота, социльная драма "Люс" (2019) отримала позитивні відгуки, а також кілька нагород і номінацій на фестивалях незалежного кіно.

Зазначимо, супергеройський фільм "Капітан Америка 4" стане першим фільмом серії, де роль головного супергероя Америки виконуватиме не Кріс Еванс, який виконував цю роль з 2011 по 2019 роки, а Ентоні Макі.

Щит Капітана Америки остаточно перейшов до персонажа Макі – Сема Вілсона / Сокола, який дебютував в кіновсесвіті Marvel в 2014 році у фільмі "Перший месник: Зимовий солдат", у фіналі серіалі "Сокіл і Зимовий солдат", що виходив на Disney+ навесні 2021 року.

Будь-які інші подробиці майбутнього фільму поки не розкриваються, відомо лише, що його події розгортатимуться незабаром після фіналу серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", а сценаристом фільму виступить шоуранер серіалу Малкольм Спеллман. Дата виходу фільму невідома, також не повідомляється, чи повернеться у фільмі до ролі Зимового солдата Себастіан Стен.

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