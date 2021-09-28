Трек Radio Peace легендарний "біттл" записав під час візиту в данське містечко Ті з дружиною Йоко Оно 51 рік тому.

У Данії за колосальні гроші продали на аукціоні касету з неопублікованою раніше піснею покійного Джона Леннона.

Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про трек Radio Peace, яку легендарний "біттл" виконав зі своєю дружиною Йоко Оно під час візиту в данське містечко Ті в січні 1970 року. Пісню планувалося записати для однієї з радіостанцій в Нідерландах, але її реліз так і не відбувся.

Читайте такожКолекція фотографій The Beatles продана з аукціону за $357 тисячТакож на касеті є 33-хвилинна бесіда Джона Леннона з чотирма данськими підлітками про перебування в їхній країні, пацифізм, а також його відоміша пісня Give Peace a Chance, випущена на рік раніше.

Лот був проданий 28 вересня на аукціоні Bruun Rasmussen в Копенгагені за 370 тис. данських крон (понад 1,5 млн гривень). Це значно перевищило його початкову оцінку - експерти планували виручити від 200 до 300 тис. крон.

Ім'я покупця залишилося невідомим. Однак в аукціонному будинку зазначили, що касету відправили за кордон.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в Лондоні на аукціоні будинку Dix Noonan Webb продали ювелірний виріб, який належав покійній сестрі королеви Великої Британії Єлизавети II принцесі Маргарет.

Автор: Станіслав Кожемякін