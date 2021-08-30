Пісня "Цілувати тебе" стала справжнім експериментом для гурту.

Гурт KAZKA презентував нову пісню "Цілувати тебе" - трек став головним саундтреком серіалу "Моя улюблена Страшко".

Пісню опублікували 30 серпня на YouTube-каналі колективу.

Композиція продовжує історію і тему пісні "Красива серцем", яку присвятили боротьбі з булінгом і хейтом у соцмережах. Разом з нею фронтвумен групи Олександра Зарицька запустила в Instagram челендж, учасники якого поділилися своїми історіями цькування і шляхами вирішення проблеми.

"Коли ми розпочали роботу над головною піснею серіалу, у нашої команди народилось дві композиції, які вийшли напрочуд гарними та транслювали емоції головної героїні. До якогось моменту ми не могли обрати той єдиний трек, тому разом із продюсерами серіалу вирішили залишити обидва. Якщо перша пісня, "Красива серцем", про силу всередині кожного з нас, то "Цілувати тебе" – історія про вразливе, але водночас і найсильніше відчуття – любов. Любов до людей, навколишнього світу та коханої людини", – поділилася Олександра Зарицька.

"Цілувати тебе" відрізняється від попереднього репертуару групи - вона звучить ширше і відкритіше. Тому для KAZKA це стало справжнім експериментом.

Читайте такожKAZKA випустила кліп, де влаштувала погром на весіллі (відео)"Створення цієї пісні ми сприйняли як челендж. Зазвичай група працює із зовсім іншим саундом, але попри це ми, як нам здається, не загубили себе. За традицією під час створення мелодії використовували українські народні інструменти та музичні мотиви у сучасному прочитанні", – додала Зарицька.

"Моя улюблена Страшко": що відомо про серіал

Серіал "Моя улюблена Страшко" - адаптація всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, що підкорила понад 180 країн світу.

Нагадаємо, у квітні після тривалої паузи у KAZKA вийшла нова композиція "М'ята".

Автор: Станислав Кожемякин