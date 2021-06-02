Телеканал "1+1" працює над драмеді "Моя улюблена Страшко" - адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty".

Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Вона покаже реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики. У серіалі піднімуть питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Попри те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині за її зовнішністю.

Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але й якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним – змінюється і героїня.

Сьогодні на екрани вийшов тізер промо-ролику, у якому можна побачити головну героїню, яка спробує зробити серця глядачів та хейтерів трішки м’якішими. Саундтреком до промо серіалу стала нова музична композиція гурту KAZKA "Красива серцем", реліз якої відбудеться зовсім скоро.

"Головна героїня зовнішньо відрізняється від загальноприйнятих стандартів краси, особливо, якщо ми говоримо про людей, які працюють в б’юті індустрії. Попри те, що її не сприймають, кепкують через брекети, окуляри, одяг, який дуже далекий від модних тенденцій, вона залишається вірною собі та бачить світ красивим", - коментують творці серіалу.

Ім’я акторки, яка зіграє головну героїню серіалу, стане відомо вже зовсім скоро. Зараз тривають зйомки серіалу, який вийде на екрани цього року.

Нагадаємо, україномовний серіал розповість про життя дівчини, яка влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії Bon Visage. Потрапивши в світ красивих і багатих, героїня відчуває себе незатишно, але вона не з тих, хто біжить від викликів. Вона доводить своєю працьовитістю, що приваблива зовнішність і модний одяг - це не головні якості в людині. І навіть її бос починає бачити в головній героїні щось більше, ніж просто "сіру мишку" помічницю.

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Автор: Діана Могилєвич