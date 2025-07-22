Фільм Keeper вийде у світовий прокат 14 листопада 2025 року.

Незалежна кінокомпанія Neon показала перший тизер горору "Хранитель" (Keeper) – нового фільму жахів від вже визнаного майстра жанру Оза Перкінса ("Довгоніг", "Мавпа").

В центрі сюжету – подружжя Ліз і Малкольм, які приїжджають у віддалений будиночок у лісі, щоб відзначити річницю весілля. Але коли Малкольм їде до міста, Ліз стикається з демонічною силою і відкриває моторошні таємниці хатини.

Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Маслані ("Мавпа", серіали "Чорна сирітка", "Вона-Галк") та Россіф Сазерленд ("У чужій шкурі", "Дитя темряви: Перша жертва").

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Також у стрічці задіяні Тесс Дегенштейн ("Мавпа"), Ерін Бойс ("Довгоніг"), Клер Фрізен (серіал "Вбивство в маленькому містечку"), Крістін Парк ("Хижий ліс", серіал "Вампір Реджинальд") та інші.

Одночасно з ролика стало відомо, що фільм вийде у світовий прокат 14 листопада 2025 року. Чи вийде він в український прокат, наразі невідомо, однак той факт, що попередні два фільми показували в кінотеатрах України, вселяє стриманий оптимізм.

Оз Перкінс – чим відомий режисер

51-річний американський актор і режисер Осгуд Роберт "Оз" Перкінс є старшим сином актора Ентоні Перкінса, що прославився завдяки ролі маніяка Нормана Бейтса у культовому "Психо" Альфреда Гічкока 1960-го року.

Сам Оз розпочав акторську кар'єру в 1983 році у 9-річному віці, зігравши молодшу версію героя свого батька у фільмі "Психо 2".

Доля була доволі сувора до Перкінса-молодшого – у 1992 році від ускладнень пневмонії, що розвилася на тлі СНІДу, помер його батько, а у 2001 році загинула його мати Беррі Беренсон, вона була однією з пасажирок літака, спрямованого терористами у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.

З 1993 року Осгуд Перкінс періодично отримував другорядні ролі у кіно та серіалах, але великого успіху не мав. Зрештою, у 2010 році він вирішив змінити профіль з актора на сценариста та режисера. Того ж року вийшов фільм жахів "Зачистка", в якому він виступив сценаристом та виконавцем однієї з ролей.

Як самостійний режисер Перкінс дебютував у 2015 року з горором "Лютий", який був тепло сприйнятий критиками. Далі були ще два фільми жахів – готичний "Я красуня, яка живе в домі" (2016) та фентезійний "Гретель і Гензель" (2020) – обидва хоча й отримали позитивні оцінки, але великого успіху не мали.

Справжня слава прийшла до Перкінса лише у 2024 році завдяки детективному горору "Довгоніг" з Майкою Монро та Ніколасом Кейджем. Стрічка отримала захоплені відгуки критиків, а дехто навіть назвав її "найстрашнішим фільмом 2024 року". Завдяки галасу в ЗМІ та вдалій маркетинговій компанії, фільм також був дуже успішним в прокаті – з бюджетом в 10 мільйонів доларів він зібрав в прокаті майже 110 мільйонів.

Закріпив успіх режисер у 2025 році кривавим комедійним горором "Мавпа" з Тео Джеймсом в головній ролі. Стрічка також отримала позитивні відгуки та добре проявила себе в прокаті.

Варто зауважити, що "Довгонога" і "Мавпу", як і майбутнього "Хранителя", випускала кінокомпанія Neon, яка зуміла розгадати схему вдалого просування фільмів Перкінса, використовуючи нестандартні підходи, як, наприклад, спеціальна пропозиція організувати покази для церков. Тож, можливо, і під час просування "Хранителя" на нас чекає щось цікаве.

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