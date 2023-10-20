"Київський тиждень критики" є головним фестивалем арт-кіно в Україні.

18 жовтня у Києві завершився 7-й кінофестиваль "Київський тиждень критики", і вже сьогодні стало відомо, що наступного 2024 року один з головних кінозаходів України відбудеться з 17 по 23 жовтня.

Про це оголосили організатори фестивалю.

Нагадаємо, фестиваль традиційно проходить у київському кінотеатрі "Жовтень" щоосені, починаючи з 2017 року. До програми фестивалю входять фільми з лайн-апів головних світових кінофестивалів року, а також стрічки, що мали значний вплив на історію кінематографа або присвячені визначним діячам кіномистецтва. Після кожного показу фестивалю відбувається дискусія глядачів із кінокритиками.

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Чим запам'ятався 7-й Київський тиждень критики

Цього року "Київський тиждень критики" проходив у Києві з 12 по 18 жовтня. В рамках заходу глядачам показали 26 фільмів. Серед них були гучні новинки як українського, так і іноземного виробництва з найвідоміших світових кінофестивалів, а також ретроспективні покази визнаної класики.

Зокрема, українські кіномани змогли подивитися фільм-переможець цьогорічних Канн "Анатомія падіння", фінську трагікомедію "Опале листя", українську нуарну драму "Ля Палісіада", ЛГБТ-вестерн Педро Альмодовара "Дивний спосіб життя" та ще чимало цікавих новинок.

Крім того, в рамках фестивалю відбулась церемонія нагородження шостою Національною премією кінокритиків "Кіноколо". Серед переможців цьогорічної премії – фільми "Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі".

Як зазначили організатори заходу, кількість відвідувачів цьогорічного фестивалю зросла попри те, що подія вже вдруге проходить під час повномасштабної війни: цього року нарахували понад 8500 відвідувань (торік показник був 6500, а у 2021 році – майже 5000).

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