Прем'єру переносили вже кілька разів.

Прем'єру приквелу шпигунського бойовика Kingsman перенесли на 20 серпня 2021 року.

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Про це повідомляє deadline.

Варто відзначити, що прем'єру вже переносили кілька разів. Спочатку вона повинна була відбутися в листопаді 2019 року. Потім її перенесли на лютий 2020 року, потім ще на вересень, а тепер і зовсім на серпень 2021.

Картина розповість про зародження організації Kingsman за часів Першої світової війни і про труднощі, з якими довелося зіткнутися першим шпигунам. Повідомляється, що група тиранів влаштує справжню жорстоку війну, щоб знищити людей. Але потім знайдеться одна людина, яка зможе протистояти цій небезпечній групі.

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Автор: УНІАН