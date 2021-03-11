Що в кіно з 11 березня: ставка на зіркові акторські ансамблі та реальні історії

Цього тижня в український прокат виходить одразу два фільми з зірковими акторськими ансамблями – драматично трилер «Трафік» і кримінальна комедія «Дати дуба в окрузі Юба». Також на глядачів чекає заснована на реальних подіях зворушлива драма «Друзі назавжди», документалка «Будинок моди Кардена» і кримінальний екшн «Асоціальна мережа», який розповість реальну історію створення анонімного торгового майданчика Silk Road, що кинув виклик Amazon. На що ще піти в кіно з 11 березня, читайте в огляді УНІАН.

« Трафік » / Crisis (Канада, Бельгія, 2021)

Одна з найбільш інтригуючих кіноновинок тижня – драматичний трилер «Трафік» із зірковим акторським складом. Судіть самі, головна роль в картині дісталася одному з найкращих акторів сучасності Гері Олдмену («Сід і Ненсі», «Дракула», «Леон», «П'ятий елемент», «Шпигун, вийди геть!», «Темні часи», франшизи «Гаррі Поттер» і «Темний лицар»). Компанію йому на знімальному майданчику склали Еванджелін Ліллі (франшизи «Хоббіт» і «Людина-мураха», «Месники: Завершення», серіал «Залишитися в живих»), Люк Еванс (франшизи «Хоббіт» і «Форсаж», «Дракула», «Дівчина в поїзді», «Красуня і чудовисько», серіал «Алієніст»), Мішель Родрігес (франшизи «Форсаж», «Обитель зла» і «Мачете», «Аватар», «Аліта: Бойовий ангел»), Лілі-Роуз Депп («Бивень», «Король», «Чесна людина») і, нарешті, новоспечений «канібал», що став жертвою соцмереж, Армі Хаммер («Соціальна мережа», «Самотній рейнджер», «Агенти А.Н.К.Л.», «Назви мене своїм ім'ям», «Смерть на Нілі»). І це далеко не повний список зіркових імен в картині. Загалом, вже тільки завдяки цьому фільм привертає увагу глядачів.

Поставив фільм американський режисер Ніколас Джарекі, який до цього відзначився лише однією режисерською роботою – кримінальною драмою «Порочна пристрасть» 2012 року випуску з Річардом Гіром у головній ролі (за яку останній отримав номінацію на «Золотий глобус»). Також режисер доклав руку до кількох документальних фільмів і написав сценарій до драматичного кримінального трилера «Інформатори» 2008 року. Цікаве спостереження: режисерові, незважаючи на настільки нечасті кінороботи, вдається вміщати в рамках одного фільму просто неймовірну кількість зіркових імен.

І кілька слів про сюжет. Оповідання цього напруженого трилера ведеться від імені трьох головних героїв: наркоторговець, який займається контрабандою між Канадою і США, архітектор, який лікується від наркозалежності та намагається розібратися, чи причетний син до наркоторгівлі, та університетський професор, який вирішив виступити проти свого роботодавця – впливової фармацевтичної компанії, яка намагається вивести на ринок нове знеболююче, яке нібито «зовсім не викликає залежності». Дізнатися, як все це пов'язано між собою, можна вже з 11 лютого.

« Дати дуба в окрузі Юба » / Breaking News in Yuba County (США, Великобританія, 2021)

Ще одна яскрава новинка тижня – кримінальна комедія від режисера «Прислуги» та «Дівчини в поїзді» Тейта Тейлора «Дати дуба в окрузі Юба», головну роль в якій виконала володарка премії «Оскар» Еллісон Дженні («Тоня проти всіх», «Краса по-американськи», «Прислуга», «Години», «Джуно») у великій компанії досвідчених комедійних і драматичних акторів. Так, крім Дженні у фільмі засвітилися Міла Куніс («Джіа», «Чорний лебідь», «Секс по дружбі», «Дуже погані матусі»), Аквафіна («Вісім подруг Оушена», «Шалено багаті азіати», «Джуманджі: новий рівень»), Джульєтт Льюїс («Що гризе Гілберта Грейпа», «Природжені вбивці», «Дивні дні», «Від заходу до світанку», «Ма») та інші.

Події фільму розгортаються в тихому містечку на півдні США в окрузі Юба – типовому місці з одноповерхової Америки, де все тільки на перший погляд добре. Тут живе Сью Баттонс – домогосподарка, чия дочка виросла, а чоловік і сестра постійно на роботі. Вона працює кілька годин на день, а в інший час її найкращий друг – телевізор. Сью настільки непримітна і невпевнена в собі, що її не помічають навіть співробітники супермаркету. І ось одного разу, в дуже невдалий момент, до Сью навідується сестра Ненсі – місцевий телерепортер з дуже великими амбіціями. У будинку – бардак, а чоловіка сестри ніде немає. Тому Сью на ходу каже: «Карл зник, його викрали». Однак замість того, щоб йти в поліцію, героїні тут же беруться знімати репортаж про зникнення тихого місцевого банкіра. І після цього в Юбі наступають спекотні часи, адже залученими в історію виявляються буквально все: поліція, мафія, медіа, і звичайно ж, спантеличені родичі та небайдужі місцеві жителі. Більше про те, як знімали «Дати дуба в окрузі Юба», читайте за посиланням.

Інші фільми в кінотеатрах з 11 березня

Також цього тижня на великі екрани виходить зворушлива драма «Друзі назавжди» / Our Friend (США, 2019) з Джейсоном Сігелом, якого глядач більше звик бачити в типових американських комедіях («Трошки одружені», «Любов по-дорослому», «В прольоті», «Дуже погана училка»), а також Дакотою Джонсон (трилогія «50 відтінків сірого», «Суспірія», «Нічого хорошого в готелі «Ель Рояль», «Арахісовий сокіл») і Кейсі Аффлек (трилогія про «Друзів Оушена», «Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса», «Манчестер біля моря», «Бувай, дитинко, бувай», «Інтерстеллар»). В основі картини, позитивно оціненої кінокритиками, реальна історія щасливої родини з двома дітьми, життя якої кардинально змінює невиліковна хвороба дружини. Тепер, коли чоловікові стає все важче бути одночасно і опікуном, і батьком, кращий друг пари викликається їм допомогти. Чоловік переїжджає до них, щоб підтримувати друзів до самого кінця.

Ще одна новинка тижня – кримінальний екшн «Асоціальна мережа» / Silk Road (США, 2021), що розповідає реальну історію американця-бунтаря Росса Ульбріхта, який з 2015 року відбуває довічне ув'язнення за звинуваченнями в наркоторгівлі, хакерських атаках і змові з метою відмивання грошей. Сюжет фільму буде обертатися навколо періоду, коли Ульбріхт вирішив створити в Даркнеті альтернативну до Amazon анонімну торгову площадку Silk Road – на знак протесту проти «державного економічного регулювання». Більшість продаваних товарів на сайті були нелегальні, проте власниками сайту були заборонені до купівлі-продажу крадені реквізити банківських карт, фальшиві гроші, дитяча порнографія, персональні дані, послуги кілера і зброя. Сайт був найбільш відомий як майданчик з торгівлі забороненими психоактивними речовинами, а розрахунки на ній проводилися виключно через криптовалюту біткойн. Також у фільмі покажуть хід операції з затримання Ульбріхта.

Крім того, на кіноглядачів чекає прем'єра динамічного трилера «​​​​​​​Біжи, ховайся, бий» / Run hide Fight (США, 2020) з Ізабель Мей («Дитинство Шелдона»), Томасом Джейном («Імла», «Каратель», «Спокуса») і Радою Мітчелл («Чорна діра», «Сайлент Хілл», «Телефонна будка») в головних ролях. За сюжетом фільму, 17-річна Зої опиняється в школі, захопленій школярами-терористами, які змушують заручників вести онлайн-трансляцію того, що відбувається. Зої використовує свій розум і навички виживання, щоб боротися за життя проти групи шкільних стрілків.

Крім цього, в кінотеатрах покажуть науково-фантастичний бойовик «Скайлайн 3»​​​​​​​ / Skylines (Великобританія, 2020), що є триквелом однойменного фільму 2010 року випуску. За сюжетом, крихкому співіснуванню дружніх інопланетних гібридів і людей загрожує невідомий вірус. Тепер команді добре підготовлених інопланетних найманців слід врятувати людства від повного знищення.

Для шанувальників європейського кіно та історії прокатники підготували драму «Королева Марія» / Queen Marie of Romania (Румунія, 2019) про британську принцесу Марію Единбурзьку. Вона могла стати королевою Великобританії, але незважаючи на те, що майбутній король Георг V пропонував їй шлюб, під тиском своєї матері Марія вийшла заміж за румунського кронпринца Фердинанда. Життя королеви ознаменувалася безліччю скандалів і конфліктів, їй не відразу вдалося налагодити відносини з чоловіком, але в підсумку разом вони пройшли через чимало подій. Після 20 років шлюбу, в 1914 році, Марія і Фердинанд стали королевою і королем Румунії – після вбивства в Сараєвому спадкоємця австро-угорського престолу Франца Фердинанда, що стало формальним приводом для початку Першої світової війни.

Ну а цінителів високої моди порадує документальний фільм «​​​​​​​Будинок моди Кардена» / House of Cardin (США, 2019), знятий ще за життя легендарного модельєра, який став головним новатором в моді. Карден з самого початку своєї кар'єри здивував світ свіжим поглядом на моду: створював перші унісекс-речі, випускав прет-а-порте колекції і робив дизайнерський одяг доступним. Він відкидав будь-які культурні традиції моди, в ній його цікавило лише «завтра». Під час роботи над фільмом Карден надав режисерам повний доступ до власних архівів і впустив їх у найпотаємніші куточки своєї імперії. Також у фільмі присутні багато легенд світової моди і знаменитості, серед яких Жан-Поль Готьє, Наомі Кемпбелл, Шерон Стоун, Еліс Купер та інші.

Крім того, в кінотеатрах можна буде подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні: фантастична екшн-комедія «Boss Level: Врятувати колишню» з Френком Грілло, Наомі Уоттс і Мелом Гібсоном, музична драма «Мьюзік» від співачки Сіа, українська комедія «Нереальний КОПець», диснеївський мультфільм «Рая і останній дракон», драматична комедія «Мій рік у Нью-Йорку», фільм «Том і Джері» з Хлоєю Морец, хіт європейських кінофестивалів «Берлін-Александерплац», захоплюючий кримінальний трилер «Аферистка» з Розамунд Пайк і Пітером Динклейджем, драматичний трилер «Мавританець» про ув'язнених сумно відомої в'язниці Гуантанамо, українська комедія «Скажене весілля 3» та інші.

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Незважаючи на зупинку кіноіндустрії через пандемію коронавірусу, в українські кінотеатри продовжують надходити гідні уваги фільми. Головне, дотримуйтесь дистанції, мийте ручки і носіть масочки!

Марина Григоренко

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