Що в кіно з 4 березня: Boss Level для тих, хто сумував за видовищними комедійними бойовиками і скандальний режисерський дебют співачки Сіа

Цього тижня в український кінопрокат виходить фантастична екшн-комедія «Boss Level: Врятувати колишню», яка точно припаде до душі тим, хто скучив за старими-добрим видовищним розважальним бойовикам з харизматичним головним героєм. Також глядачам покажуть скандальний музичний фільм «Мьюзік», що став режисерським дебютом співачки Сіа, і українську комедію «Нереальний КОПець» в кращих традиціях жанру. Є в програмі й сюрприз для кіногурманів. На що ще піти в кіно з 4 березня, читайте в огляді УНІАН.

« Boss Level: Врятувати колишню» / Boss Level (США, 2021)

Одна з найцікавіших прем'єр тижня – фантастична екшн-комедія «Boss Level: Врятувати колишню» з Френком Грілло («Перший месник: Зимовий солдат», «Перший месник: Протистояння», «Сірий», «Судна ніч 2», серіал «Королівство»), Наомі Уоттс («Малхолланд Драйв», «Дзвінок», «Кінг Конг», «Порок на експорт», «Бьордмен») і Мелом Гібсоном («Хоробре серце», «Смертельна зброя», «Скажений Макс», «Знаки», «Нестримні 3») в головних ролях. УНІАН вже побував на допрем'єрному показі фільму, і готовий поділитися свіжими враженнями.

У центрі сюжету – елітний спецназівець Рой Палвер (Френк Грілло) з непростим особистим життям. Колись він поставив на перше місце роботу (і випивку), відмовившись від тихого сімейного життя з розумницею-красунею Джеммою (Наомі Уоттс). У пари є 11-річний спільний син, до якого мати не особливо поспішає підпускати свого колишнього, хоча останній зовсім не проти виконувати роль люблячого батька. В результаті чоловік коротає свої дні в компанії алкоголю і випадкових дівчат.

З самого початку фільму глядачеві відразу, без зайвого розігріву, показують, що наш герой вже якийсь час перебуває в незвичайній часовій петлі – він прокидається і на нього відразу ж нападають один за іншим кілери всіх мастей, які чомусь намагаються вбити. І так по колу приблизно 250 разів. З кожним новим колом Рой Палвер, а разом з ним і глядач, дізнаються, як герой опинився в такій ситуації, до яких катастрофічних наслідків це може призвести, як з усім цим пов'язаний злий бос колишньої дружини Вентор (Мел Гібсон) і як все це зупинити. Ну а попутно герой намагається врятувати від смерті свою колишню, в яку він все ще закоханий, і налагодити відносини з сином – його роль, до слова, грає син Френка Грілло Ріо.

Варто віддати належне режисерові Джо Карнахану, який раніше поставив такі хітові комедійні бойовики як «Команда А» і «Козирні тузи». Показуючи кожен новий виток часової петлі з життя героя, режисер зумів уникнути набридливих повторів. У кожній новій версії того самого дня на героя чекають нові варіації сутичок з лиходіями, а повтори трапляються лише в тих випадках, коли це дійсно грає роль для розвитку сюжету, та й то з варіаціями.

З кожним днем Палвер, які єдиний усвідомлює, що все повторюється знову і знову, вдосконалює свої навички. І це досить вдало відображено за допомогою стилістики комп'ютерної гри – новий день, новий рівень. Звідси і назва – щоб перемогти, герою потрібно дійти до того самого Boss Level.

При цьому у фільмі досить хороша комедійна складова – починаючи від манери оповідання від імені головного героя і закінчуючи постановкою бойових сцен. Завдяки цьому фільм виглядає дуже легко, а драматична складова про сімейні цінності не перевантажує глядача.

Окрему увагу варто відзначити фізичній формі Френка Грілло, який у свої 55 років легко дасть фору багатьом 30-річним. Актор, який все життя захоплюється бойовими мистецтвами і прославився у великому кіно лише після 40, більшість трюків і бойових сцен в Boss Level виконував самостійно, не забуваючи при цьому порадувати жіночу аудиторію своїм оголеним торсом.

Наш вердикт: Boss Level – це відмінний варіант для тих, хто скучив за старими-добрим видовищним розважальним бойовикам з харизматичним головним героєм. В цілому, режисерові вдалося вельми органічно перемішати бойовик, комедію, фантастику і сімейну драму, при цьому не перевантажуючи глядача.

« Мьюзік » / Music ( США, 2021)

Також 4 березня в український кінопрокат виходить скандальний музично-драматичний фільм «Мьюзік», що наробив галасу в пресі задовго до виходу. Картина, що стала режисером дебютом відомої австралійської співачки Сії Ферлер, відомої під сценічним ім'ям Sia, розповідає історію молодої жінки Зу (Кейт Хадсон), яка заробляє на життя торгівлею наркотиками. Однак все змінюється, коли вона виявляється єдиним опікуном своєї неповнолітньої зведеної сестри-підлітка Мьюзік (Медді Зіглер), що страждає на аутизм. Волелюбна Зу ледь може подбати про себе, не кажучи про догляд і турботу про свою сестру. Однак дівчина береться за це нелегке завдання.

Фільм знятий у форматі мюзиклу, де музичні номери показують світ таким, яким його бачить Мьюзік. І саме вибір актриси на її роль викликав чимало суперечок в американському суспільстві, що часом перегинає з толерантністю. Сіа доручила зіграти роль дівчини-аутистки американській танцівниці Медді Зіглер, яка прославилася в 12-річному віці завдяки ролі в кліпі Sia на, мабуть, її найвідомішу пісню «Chandelier», що зібрала повний оберемок престижних нагород і номінацій. З тих пір Зіглер не раз співпрацювала зі співачкою. Зрозуміло, і в своєму режисерському дебюті Сіа захотіла бачити саме її. Тільки от громадськість залишилася вкрай незадоволено, стверджуючи, що роль повинна було дістатися актрисі з аутизмом. Втім, Сіа відстоювала свій вибір до останнього, крім особистих уподобань, аргументуючи його тим, що роль передбачає виконання складних танцювальних композицій, а це під силу тільки професійному танцюристу.

Так чи інакше, але фільм отримав негативні рейтинги та відгуки на різних платформах ще до виходу, а багато критиків «рознесли» його за суперечливе зображення образу людей з аутизмом, який багато хто визнав образливим. Його навіть на антипремію «Золота малина» номінували. Тим не менш, це не завадило фільму отримати номінації на «Золотий глобус 2021» – в категоріях «Краща комедія або мьюзікл» і «Краща актриса комедії або мьюзікла» (Кейт Хадсон).

Варто відзначити, що абсолютно в несподіваному образі у фільмі з'явилася Кейт Хадсон, яку більшість глядачів пам'ятають в першу чергу в якості привабливих довговолосих стильних блондинок в ромкомах («Як позбутися хлопця за 10 днів», «Дівчина мого кращого друга», «Наречений напрокат», «Війна наречених», «Модна матуся»). У «Мьюзік» вона постала стриженою під «їжачка» дівчиною-хіпі. А ще Хадсон нарешті здійснила свою давню мрію – вона заспівала. Не так давно актриса, зізналася, що музика завжди була її пристрастю, проте вона досі не реалізувала себе в цій сфері. За словами Хадсон, її впевненість у власних здібностях з вокалу і створення музики похитнулася у віці 20 років через її батька, музиканта Білла Хадсона, з яким актриса досі не спілкується. Тепер же вона готова надолужити згаяне.

При цьому в «Мьюзік» у другорядних ролях засвітилася ціла армія американських зірок, серед яких – актриса і співачка Джульєтт Льюїс, музикант і телеведучий Генрі Роллінз, актриса і режисер Ліна Данем і сама Сіа.

Окрему увагу варто приділити саундтреку до фільму, 10 нових композицій для якого написала сама Сіа у співпраці з британським музикантом і композитором Labrinth. Останній відомий по роботі з величезною кількістю музичних зірок, серед яких The Weeknd, Ріанна, Ашер, Тайні Темпу, Ед Ширан, Kygo, Ноа Сайрус, Eminem, Нікі Мінаж та інші. Співпрацював він і з Сією. Зокрема, в 2018 році Сіа, Labrinth і американський діджей Діпло утворили музичну групу LSD, яка рік по тому випустила вельми успішний альбом «Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD». Тож є передумови сподіватися, що музичний супровід у фільму буде дуже навіть гідний уваги.

«Нереальний КОПець» (Україна, 2021)

Вже другий тиждень поспіль кіномани проходять випробування українською комедією. Слідом за «Скаженим весіллям 3», на великі екрани проривається «Нереальний КОПець». Сюжет його такий: за особистим зверненням президента, всі діти чиновників повинні вчитися і працювати в Україні. Дотримуючись наказу, начальник поліції викликає з Америки сина-мажора і влаштовує його працювати в місцеву дільницю. Тепер суворий лейтенант-напарник змусить гламурного ледаря стати справжнім копом.

В принципі, задумка не така вже погана, інша справа – чи вдалося її реалізувати як якісну комедію, а не черговий вітчизняний продукт посередньої якості з повним набором «пласких» жартів і зірок телебачення місцевого розливу, які вже всім піднабридли. Однак, як не крути, попит серед нашого глядача на українську комедію напрочуд високий, а, значить, такий розважальний продукт цілком має право на існування.

Поставив фільм одеський режисер і продюсер Олександр Беляк, який до цього віддзначився роботою над фільмами «Сотка» і «Гола правда» (не плутати з однойменним американським ромкомом 2009 року випуску з Джерардом Батлером і Кетрін Хайгл).

У головних ролях – все ті ж обличчя: онук Богдана Ступки Дмитро, дружина останнього Поліна Логунова, актор Станіслав Боклан, який отримав широку популярність завдяки ролі прем'єр-міністра України в серіалі «Слуга народу», а також Анна Саліванчук, яку український глядач міг бачити в двох частинах «Свінгерів», один з провідних членів комік-трупи «Маски» Борис Барський і танцюрист-телеведучий Влад Яма.

Інші фільми в кінотеатрах з 4 березня

Наменших кіноглядачів порадує анімаційний пригодницький, фентезі «Рая і останній дракон» / Raya and The Last Dragon (США, 2021) від Walt Disney Pictures. Сюжет картини переносить глядачів у фантастичний світ під назвою Кумандра, в якому давним-давно люди і дракони жили разом у злагоді. Але коли зловісні чудовиська, відомі як Друни, почали загрожувати жителям, дракони пожертвували собою, щоб врятувати людство. 500 років по тому монстри повернулися, і самотня войовниця Рая повинна відшукати останнього дракона, щоб зупинити Друнів назавжди. Однак під час подорожі вона дізнається, що для того, щоб врятувати світ, магії драконів замало. Потрібна ще й довіра.

Ще одна новинка тижня – комедійна мелодрама «Мій рік у Нью-Йорку» / My Salinger Year (Канада, Ірландія, 2020) з молодою зіркою Голлівуду Маргарет Куеллі («Славні хлопці», «Одного разу в... Голлівуді», «Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг») у головній ролі. У центрі сюжету – молода дівчина Джоан, яка приїжджає місто своєї мрії в Нью-Йорк. Тут вона влаштовується на свою першу роботу в літературне агентство, де її основні обов'язки – готувати каву стерві-босові, відповідати на дзвінки і переглядати листи, які надсилають з усього світу шанувальники великого письменника Дж. Д Селінджера, адже саме його твори представляє це агентство. Дівчина опиняється в самому серці богемного Нью-Йорка 90-х, і щосили намагається розібратися не тільки зі своєю роботою, бойфрендом і босом, а й здійснити мрію – стати письменницею. І незабаром вона починає відповідати на листи, відкриваючи власний талант.

Також 4 березня в українських кінотеатрах почнуть показувати бойовик «Дочка вовка» / Daughter of the Wolf (Канада, 2019), в центрі сюжету якого жінка Клер, що повертається додому з поїздки по Близькому Сходу і дізнається, що її 13-річний син викрадений місцевими бандитами на чолі з чоловіком, відомим як Батько. Головну роль в картині зіграла опальна Джина Карано. Колишня боєць ММА в останні роки робила вельми успішну кар'єру в кіно, в тому числі засвітившись в «Форсажі 6» і «Дедпулі». У 2019 році вона приєдналася до акторського складу рейтингового серіалу «Мандалорець» за мотивами «Зоряних воєн», проте на початку 2021 року була зі скандалом звільнена через свою... громадянську позицію на підтримку Дональда Трампа. У розпал політичного протистояння між командами Байдена і Трампа, актриса порівняла сучасну політичну ситуацію в США з нацистською Німеччиною, і дуже сильно розлютила фанатів «Мандалорця». Студія Lucasfilm вирішила не нариватися на народний гнів і розірвала контракт з актрисою.

Кримінальний трилер «Вбивство Ніколь Браун-Сімпсон» / The Murder of Nicole Brown Simpson​​​​​​​ (США, 2019) побудований на альтернативній теорії того, хто ж убив Ніколь Браун-Сімпсон – колишню дружину зірки американського футболу О. Джея Сімпсона. Ця реальна справа, відома також під назвою «Народ проти Сімпсона», стала найрезонанснішим судовим розглядом Америки в 1990-х роках. Ніколь зарізали разом з її молодим коханцем Рональдом Голдманом влітку 1994 року. Під підозру відразу ж потрапив її колишній чоловік, який до цього неодноразово погрожував жінці. О. Джей Сімпсон був визнаний винним у вбивстві дружини і її друга в 1997 році, проте завдяки блискучій роботі адвокатів йому вдалося уникнути кримінальної відповідальності – він відбувся лише багатомільйонною компенсацією сім'ям загиблих. У фільмі «Вбивство Ніколь Браун-Сімпсон» розглядається версія, що насправді за вбивство міг бути відповідальний серійний вбивця Глен Роджерс на прізвисько Казанова. Фільм отримав розгромні відгуки критиків, які назвали його єдиною позитивною ризою акторську гру Міни Суварі, яка виконала роль Ніколь Браун-Сімпсон.

Ще одна новинка тижня – комедія «Фантазери»​​​​​​​ / Ricchi di fantasia (Італія, 2018), що розповідає історію простого роботяги Серджо і колишньої співачки Сабріни. Вони люблять один одного, але не можуть бути разом, тому що матеріально залежать від своїх партнерів. Все змінюється, коли колеги Серджо всерйоз змушують його повірити, що він виграв у лотерею 3 мільйони євро. Переконаний в тому, що він дійсно розбагатів, Серджо вирішує відмовитися від старого життя і, нарешті, возз'єднатися з Сабріною. Ну а далі на закоханих чекає ціла низка комічних ситуації, в які вони будуть потрапляти на шляху до великого щастя.

Ну а кіногурманів порадують ретроспективні покази класики світового кінематографа – фільму «Любовний настрій» / Fa yeung nin wah (Гонконг, 2020). Причому глядачі зможуть побачити новітню реставрацію шедевра культового режисера Вонга Карвая, визнаного багатьма авторитетними виданнями одним з кращих фільмів 21 століття, який є справжніми аудіо-візуальним задоволенням. Зокрема, в оновленій версії помітно поліпшені звук і картинка.

Події фільму відбуваються в Гонконзі в 1962 році. Дві подружні пари, пан Чоу з дружиною і пані Су з чоловіком, одночасно в'їжджають в сусідні квартири. Поки їх партнери пропадають на роботі або в закордонних відрядженнях, Чоу і Су проводять багато часу на самоті та спілкуються один з одним як звичайні сусіди. Все змінюється, коли вони з'ясовують, що їхні партнери зраджують їм один з одним. Чоу і Су намагаються зрозуміти, як почався цей роман, і поступово зближуються, але не хочуть давати волю почуттям...

Крім того, в кінотеатрах можна буде подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні: фільм «Том і Джері» з Хлоєю Морец, хіт європейських кінофестивалів «Берлін Александерплац», захоплюючий кримінальний трилер «Аферистка» з Розамунд Пайк і Пітером Дінклейджем, драматичний трилер «Мавританець» про ув'язнених сумнозвісної в'язниці Гуантанамо, датська комедія «Лицарі справедливості» з Мадсом Міккельсоном, детективний трилер «Дрібниці» з Дензелом Вашингтоном, Рамі Малеком і Джаредом Лето, фентезі з Мілою Йовович «Мисливець на монстрів», українська комедія «Скажене весілля 3» та інші.

Незважаючи на зупинку кіноіндустрії через пандемію коронавірусу, в українські кінотеатри продовжують надходити гідні уваги фільми. Головне, дотримуйтесь дистанцію, мийте ручки і носите масочки.

Марина Григоренко

