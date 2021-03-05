Кримінальна комедія "Дати дуба в окрузі Юба" в кінотеатрах України з 11 березня 2021 року.

З 11 березня 2021 року в українських кінотеатрах з'явиться нова кримінальна комедія від режисера "Прислуги" та "Дівчини в потязі" Тейта Тейлора - "Дати дуба в окрузі Юба", головну роль в якій виконала володарка премії "Оскар" Еллісон Дженні у великій компанії досвідчених комедійних та драматичних акторів. Чого тільки варта Міла Куніс, яка сама зізнається, що зіграла свою найцинічнішу роль, як і пристало робити в чорній комедії на кшталт творів братів Коен.

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Перед українською прем'єрою ми вирішили разом з "Вольга Україна" розібратися в хитросплетіннях створення нового фільму, який відрізняється не тільки оригінальною назвою, але й нетривіальним сюжетом. А в продюсерському кріслі фільму, надихнувшись неординарним сценарієм, опинився Джейк Джилленхол.

Про сюжет

Ласкаво просимо в тихе містечко півдня США в окрузі Юба, типове місце з одноповерхової Америки, де все тільки на перший погляд добре. Тут живе Сью Баттонс - домогосподарка, чия дочка виросла, чоловік постійно на роботі, як і сестра. Вона працює кілька годин на день, а в інший час її кращий друг - телевізор, Сью настільки непримітна та невпевнена у собі, що її не помічають навіть співробітники супермаркету. І ось одного разу, в дуже невдалий момент, до Сью навідується сестра Ненсі - місцевий телерепортер з дуже великими амбіціями. В будинку - бардак, чоловіка сестри, Карла, ніде немає. Тож Сью на ходу каже: "Карл пропав, його викрали". На що Ненсі відповідає: "Та кому потрібен Карл?". Ох, виявляється, що Карл Баттонс потрібен дуже багатьом. Замість того, щоб йти в поліцію - героїні тут же беруться знімати репортаж про зникнення тихого місцевого банкіра. І після цього в Юбі настають спекотні часи, адже залучені в історію буквально усі: поліція, мафія, медіа, і звичайно ж, спантеличені родичі та небайдужі місцеві жителі.

Кастинг

Роль тихої та непомітної Сью Баттонс, яка виявляється в центрі неймовірною заварушки, зіграла дуже яскрава в житті Еллісон Дженні - володарка премії "Оскар" за фільм "Я, Тоня", а також семи премій "Еммі" за свою видатну роботу на американському телебаченні. Дженні, яка багато років дружила з режисером Тейтом Тейлором (і грала в семи його фільмах, в тому числі в прославленої "Прислузі"), не приховує в своїх інтерв'ю, що зіграла б будь-яку роль в його фільмі, а вже таку незвичайну - так стовідсотково.

Роль занадто амбітної зведеної молодшої сестри Ненсі дісталася комедійній суперзірці Мілі Куніс, яка вважає головною характеристикою своєї героїні - неймовірний егоїзм: "Ненсі - той ще фрукт, вона непробивна егоїстка, яка навіть в біді сестри побачить вигоду для себе. Вона так відчайдушно хоче роздобути сенсацію до своїх рук, що мало перед чим зупиниться ".

Дочку мафіозі Міну, якій потрібно довести свою необхідність для батьківського бізнесу, несподівано зіграла інша комедіантка Аквафіна, роль її підручного - зірка шоу "Світ Дикого Заходу" Кліфтон Коллінз молодший. Місцеву телезірку Глорію Майклз, яка щосили планує "відібрати історію" у Ненсі - Джульєтт Льюїс, яка, на думку критиків, зіграла свою кращу роль за останні роки.

У всьому цьому хаосі намагається розібратися місцевий детектив поліції Харріс у виконанні Реджини Холл ("Думай як чоловік", "Ульотні дівчата") - розважлива, адекватна, компетентна жінка. Але ось чи витримає вона натиск божевілля, який впаде їй на голову?

Крім того, у фільмі з'являться стендап комедіантка Ванда Сайкс, легендарна актриса Еллен Баркін, Меттью Модайн в ролі того самого Карла Баттонса, Джиммі Сімпсон зіграв його недолугого брата, Саміра Вайлі з'явилася в образі вагітної нареченої братика, також у фільмі зіграли Бриджетт Еверетт та Кріс Ловелл.

Створення фільму

Сценарій дебютантки Аманди Ідоко справив велике враження на Тейта Тейлора, який разом зі своєю компанією та продюсерським лейблом голлівудської зірки Джейка Джилленхола купили права на створення фільму восени 2018-го року. Тоді ж стало відомо, що до фільму приєдналася Еллісон Дженні. Протягом весни 2019-го року Міла Куніс, Аквафін і інші майбутні зірки комедії приєдналися до "Дати дуба в окрузі Юба".

Творці відзначають унікальність стилю Аманди Ідоко, Тейт Тейлор в інтерв'ю Entertainment Tonight зазначив: "Аманда написала унікальний текст - він дуже смішний, досить цинічний і задає питання по дуже важливих темах: залежність медіа від сенсаціяй й наша залежність від шок-контенту, сильне бажання стати відомим, стрибнути вище голови, задіяти себе в чомусь, крім сірих буднів. І при цьому - фільм просто-напросто смішний. Це неймовірний сценарій, в якому несподівана кінцівка, тому ми не могли собі дозволити впустити його".

Зйомки фільму були закінчені до кінця літа 2019-го року в штаті Джорджія і спочатку прем'єра планувалася в першій половині 2020-го, але і тут пандемія внесла свої корективи. У підсумку, у всьому світі неймовірні пригоди Сью Баттонс і компанії з'являться на екранах тільки зараз.

Кримінальна комедія "Дати дуба в окрузі Юба" в кінотеатрах України з 11 березня 2021 року.

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Автор: УНІАН