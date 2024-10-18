Найбільшу кількість нагород цього року отримала драма "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва.

У перший день 8-го кінофестивалю "Київський тиждень критики", який цього року проходить з 17 по 23 жовтня, оголосили переможців 7-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Найбільшу кількість нагород цього року отримала драма "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва про життя в "сірій зоні", знята за однойменним романом Андрія Куркова: найкращий повнометражний ігровий фільм, найкраща режисура для Дмитра Мойсеєва та найкращий актор для Віктора Жданова.

Перемогу в двох номінаціях здобула документальна стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової, знята на основі відеоархіву фігуриста українського ансамблю "Балет на льоду" та батька режисерки Михайла Стоянова, який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках – як найкращий документальний фільм та відкриття року (найкращий повнометражний дебют).

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Найкращою акторкою цього року визнали Олену Узлюк за роль у стрічці "Уроки толерантності", знятій за мотивами вистави "Гей-парад" від "Дикого театру".

Премію за найкращий сценарій отримала сатирична комедія "Редакція", українська премʼєра якої відбудеться на "Київському тижні критики" вже 20 жовтня.

Найкращим короткометражним ігровим фільмом визнали "Додаткові сцени" режисерського дуету Романа Хімея та Яреми Малащука, а премію за найкращий анімаційний фільм отримав "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої. Найкращим короткометражним документальним фільмом назвали "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського.

Нагороду за досягнення отримала Ольга Бірзул за свою книгу для підлітків "Твоя книга про кіно".

Перед врученням нагород організатори премії вшанували кінематографістів, які загинули у війні проти росії: акторів Павла Лі, Антона Прасоленка, Євгена Світличного, Євгена Шумілова, Філіпа Вінера, Олега Зайцева, Василя Кухарського, Богдана Колесника,Андрія Павленко, Олексія Хільського, акторів- каскадерів Володимира Строканя, Максима Сіроша каскадера, постановника трюків і актора Дениса Бондарева, режисерів Мантаса Кведаравічюса й Олега Бобала, викладача, сценариста й режисера Микити Каламбета, режисера й письменника Дмитра Кравця, кінорежисера, оператора і продюсера Сергія Коновала, постановника піротехнічних трюків Олександра Суворова, режисера монтажу Віктора Ониська, художника-декоратора Володимира Чорного, локейшен-менеджера Василя Довганя, артдиректора Андрія Тхорука, художника-постановника Тимофія Бойка, журналіста й культурного оглядача Євгенія Осієвського, оператора Павла Пархоменка, 1st Dolly механіка Руслана Володіна, постановника Тимофія Бойко, актора та музиканта Василя Мармуса, асистента на майданчику Валерія Олейника, працівника асоціації "Дивись українське!" Олексія Аврамчука.

Про п'ять фільмів, які не варто пропускати під час нинішнього "Київського тижня критики", читайте в нашому окремому матеріалі.

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