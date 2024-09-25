Загалом цього року нагороди буде вручено в 11 номінаціях.

7-ма Національна премія кінокритиків "Кіноколо", що вручатиметься під час відкриття 8-го кінофестивалю "Київський тиждень критики" 17 жовтня 2024 року, оголосила претендентів на отримання цьогорічних нагород.

Найбільшу кількість номінацій здобула стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної – вона претендує на п'ять нагород. Також лідерами за чисельністю номінацій стали картини "Редакція" Романа Бондарчука, "Сірі бджоли" Дмитро Мойсеєва та "Уроки толерантності" Аркадія Непиталюка (в усіх по чотири номінації).

Загалом цього року нагороди буде вручено в 11 номінаціях: вперше буде обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми в двох окремих категоріях.

Відео дня

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна

"Редакція", режисер Роман Бондарчук

"Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв

"Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк

Найкраща режисура

Роман Бондарчук ("Редакція")

Сергій Маслобойщиков ("Яса")

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли")

Марія Стоянова ("Фрагменти льоду")

Найкращий актор

Віктор Жданов ("Сірі бджоли")

Роман Луцький ("Медовий місяць")

Володимир Ямненко ("Сірі бджоли")

Олександр Ярема ("Уроки толерантності")

Найкраща акторка

Ірина Нірша ("Медовий місяць")

Жанна Озірна ("Редакція")

Алла Сергійко ("Яса")

Олена Узлюк ("Уроки толерантності")

Найкращий сценарій фільму

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли")

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності")

Жанна Озірна ("Медовий місяць")

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко ("Редакція")

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Мирні Люди", режисерка Оксана Карпович

"Реал", режисер Олег Сенцов

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук

"Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв

"Під знаком якоря", режисер Тарас Співак

"Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв

"Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук

"Кінець історії", режисер Станіслав Битюцький

"Сьома Зміна", режисерка Наталія Ільчук

"Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець

Найкращий анімаційний фільм

"Міст", режисер Микита Лиськов

"Сага про корову-русалку", режисер Сашко Даниленко

"Спукі Лупс", режисер Стас Сантімов

"Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва

Відкриття року

"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна

"Порцелянова війна", режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова

"Nice Ladies", режисерка Марія Пономарьова

За досягнення

Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно"

Антельм Відо, стаття Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / Кіно-Україна, історія(ї) незалежності

Володимир Войтенко, відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО", 2024 1 (39) – Україна в огні

"Довженко-Центр (кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький), виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір"

Нагадаємо, у 2023 році найкращим фільмом за версією премії "Кіноколо" став нуарний трилер "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.

У 2024 році саме цей фільм обрали претендентом від України на "Оскар".

Щорічна Національна премія кінокритиків "Кіноколо" була заснована у 2018 році. У попередні роки найкращими фільмами, окрім "Ля Палісіади", також ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича та "Додому" Нарімана Алієва.

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