На кіноманів чекають прем'єри довгоочікуваних українських новинок та міжнародних фестивальних гітів.

Організатори одного з найбільших кінофестивалів України – Київський тиждень критики, що цього року пройде з 17 по 23 жовтня, оголосили повну програму заходу.

Зокрема, в рамках міжнародної програми українським кіноманам покажуть чотири фільми:

кримінальний мюзикл "Емілія Перес" (Emilia Pérez) Жака Одіара з Селеною Гомес і Зої Салданою, який отримав три нагороди Каннського кінофестивалю 2024 року та був обраний претендентом на "Оскар-2025" від Франції;

(Emilia Pérez) Жака Одіара з Селеною Гомес і Зої Салданою, який отримав три нагороди Каннського кінофестивалю 2024 року та був обраний претендентом на "Оскар-2025" від Франції; драма "Бруталіст" (The Brutalist) Брейді Корбета, що отримала приз Венеційського кінофестивалю за найкращу режисуру;

(The Brutalist) Брейді Корбета, що отримала приз Венеційського кінофестивалю за найкращу режисуру; історична драма "Жнива" (Harvest) від грецької режисерки Атени Рахель Цанґарі, що є екранізацією номінованого на Букерівську премію роману Джима Крейса;

(Harvest) від грецької режисерки Атени Рахель Цанґарі, що є екранізацією номінованого на Букерівську премію роману Джима Крейса; незвичайна індійська драмеді "Сестра-Опівніч" (Sister Midnight) із Каннського "Двотижневика режисерів" від Карана Кандгарі.

Також на Київському тижні критики відбудеться спеціальний показ драми "Партенопа" (Partenope) Паоло Соррентіно з основного конкурсу Канн, що являє собою свого роду любовний лист до Неаполя – рідного міста режисера.

У межах програми "Українські Ґала-прем'єри" відбудуться перші українські покази двох фільмів:

документальний фільм "Реал" (Real) режисера Олега Сенцова, який нині захищає Україну на фронті, в основі сюжету – випадково знятий його тактичною камерою бій навесні 2023 року;

(Real) режисера Олега Сенцова, який нині захищає Україну на фронті, в основі сюжету – випадково знятий його тактичною камерою бій навесні 2023 року; драма "Донька" (The Daughter), що є режисерським дебютом Єгора Олесова – відомого українського фільммейкера, продюсера фільмів "Мавка. Лісова пісня", "Захар Беркут" та "Ціна правди". Знята за технологією одного кадру стрічка розповідає про 17-річну дівчину з порушеннями слуху, яка під час російської окупації Бучі змушена боротися за виживання своєї родини в захопленому загарбниками будинку.

Також в рамках фестивалю відбудуться спеціальні покази двох довгоочікуваних нових українських фільмів:

напружена драма "Медовий місяць" (Honeymoon) української режисерки Жанни Озірної з програми Венеційського кінофестивалю 2024 року, що зображує драматичні п'ять днів молодого подружжя, яке опиняється в пастці у власній квартирі під час російської окупації містечка під Києвом.

(Honeymoon) української режисерки Жанни Озірної з програми Венеційського кінофестивалю 2024 року, що зображує драматичні п'ять днів молодого подружжя, яке опиняється в пастці у власній квартирі під час російської окупації містечка під Києвом. документальний фільм " Спротив та єдність. Кінематографісти пояснюють, як не втратити майбутнє" , що аналізує важливість кінематографа в контексті гібридної війни та підкреслює роль кіномитців у формуванні національної свідомості. У фільмі взяли участь Наріман Алієв, Ірма Вітовська, Наталка Ворожбит, Олена Гончарук, Віталій Гордієнко, Антоніо Лукіч і Володимир Яценко.

Зауважимо, що раніше організатори фестивалю також оголосили склад перших двох ретро секцій – американської та української.

Детальніше з програмою фестивалю можна ознайомитися на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, також в рамках кінофестивалю "Київський тиждень критики 2024" відбудеться вручення національної премії "Кіноколо-2024". Найбільше шансів на перемогу отримали фільми "Медовий місяць" Жанни Озірної, "Редакція" Романа Бондарчука, "Сірі бджоли" Дмитро Мойсеєва та "Уроки толерантності" Аркадія Непиталюка.

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