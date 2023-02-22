В український прокат фільм має вийти влітку 2023 року.

Українська музична кримінальна драма "Королі репу", одну з головних ролей в якому виконав популярний співак Wellboy, нарешті отримала час виходу в прокат та новий тизер.

Як повідомляє прес-служба Adastra Cinema, в українських кінотеатрах фільм режисера Мирослава Латика ("Халепа на 5 baksiv", "Максим Оса та золото Песиголовця") з’явиться влітку цього року.

В центрі сюжету фільму – 17-річний хлопець на прізвисько Казан, який понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекають боротьба за успіх, кохання та виживання. Це історія про дорослішання, фатальні помилки, пошуки свого місця в житті та кохання, яку перші глядачі встигли порівняти з фільмом "8 Миля".

Головні ролі у стрічці виконали Михайло Дзюба ("Між нами", "На тому боці"), співак Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Коза Ностра. Мама їде"), а також Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як і Андрій Борис.

Композитором та саундпродюсером фільму виступив електронний музикант Cepasa (Павло Ленченко).

Прем’єра фільму "Королі репу" відбулась на Одеському міжнародному кінофестивалі (2021), де потужна стрічка, яка вдало поєднала в собі кримінальну інтригу, любовну історію, яскраву музику та стильний візуальний ряд, стала фаворитом показів. Пізніше фільм Латика отримав безліч відзнак та схвальних відгуків на міжнародних кіноподіях.

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