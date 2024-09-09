Стрічка змагатиметься в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Український Оскарівський комітет назвав стрічку, яка представить Україну на одній з найпрестижніших світових кінопремій "Оскар-2025". Серед чотирьох претендентів обрали фільм режисера Філіпа Сотниченка.

Сьогодні, 9 вересня, пройшло засідання Українського Оскарівського комітету. Шляхом голосування 14 членів організації було обрано картину, яка змагатиметься у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", на 97-й премії "Оскар".

Як відомо, у національному відборі брали участь чотири фільми, зокрема, "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка, "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, "Ми були рекрутами" Любомира Левицького та "Мирні люди" Оксани Карпович. Переможцем голосування стала стрічка "Ля Палісіада".

"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах!" – зазначив у Facebook Дмитро Сухолиткий-Собчук – голова Українського Оскарівського комітету.

"Ля Палісіада" – про що фільм, який представить Україну на "Оскарі"

Це український психологічний трилер, дія якого розгортається в 1996 році, напередодні скасування смертної кари в Україні. Сюжет зосереджується на історії судово-психіатричної експертизи, яку проводять щодо міліціонера, звинуваченого у вбивстві.

Головні герої — слідчий та судовий психіатр. Вони опиняються втягнутими у складний і суперечливий процес, що має вирішити долю звинуваченого. Правоохоронці намагаються якомога швидше закрити справу, але лікар ставить під сумнів винуватість підозрюваного.

До слова, стрічка здобула нагороду від Міжнародної федерації кінопреси на 52-му Міжнародному кінофестивалі в Роттердамі. А також стала переможницею в номінації "Найкращий повнометражний фільм" на 28-му Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі Kino Pavasaris.

Нагадаємо, раніше на Міжнародному Венеційському кінофестивалі оголосили переможців.

Вас також можуть зацікавити новини: