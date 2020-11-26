Мадс Міккельсен замінить Джонні Деппа / фото instagram.com/theofficialmads

Кіностудія Warner Bros. підтвердила, що датський актор Мадс Міккельсен замість Джонні Деппа зіграє роль Геллерта Гріндевальда у третій частині франшизи «Фантастичні звірі».

Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіЯк пише Deadline, кандидатуру Міккельсена на роль головного лиходія запропонував режисер фільму Девід Йейтс.

Фільм за участю Деппа «Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда» вийшов у 2018 році. Він став другим за рахунком у франшизі, яка розрахована на п'ять кінострічок.

Мадс Міккельсен: головні ролі

Датський актор Мадс Міккельсен найбільш відомий за виконанням ролі доктора Ганнібала Лектера в телесеріалі «Ганнібал» (2013-2015).

Крім того, він нагороджений призом Каннського кінофестивалю за роль у фільмі «Полювання» режисера Томаса Вінтерберга.

У його фільмографії також слід відзначити фільми «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «Після весілля», «Коко Шанель та Ігор Стравінський», а також «Казино Рояль».

Мадс Міккельсен / фото instagram.com/theofficialmads

Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц