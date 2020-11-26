Деякий час обговорювалося, що Деппа замінить Колін Фаррелл.

Кіностудія Warner Bros. підтвердила, що датський актор Мадс Міккельсен замість Джонні Деппа зіграє роль Геллерта Гріндевальда у третій частині франшизи «Фантастичні звірі».

Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіЯк пише Deadline, кандидатуру Міккельсена на роль головного лиходія запропонував режисер фільму Девід Йейтс.

Фільм за участю Деппа «Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда» вийшов у 2018 році. Він став другим за рахунком у франшизі, яка розрахована на п'ять кінострічок.

Мадс Міккельсен: головні ролі

Датський актор Мадс Міккельсен найбільш відомий за виконанням ролі доктора Ганнібала Лектера в телесеріалі «Ганнібал» (2013-2015).

Крім того, він нагороджений призом Каннського кінофестивалю за роль у фільмі «Полювання» режисера Томаса Вінтерберга.

У його фільмографії також слід відзначити фільми «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «Після весілля», «Коко Шанель та Ігор Стравінський», а також «Казино Рояль».

Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія

Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц