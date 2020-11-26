Кіностудія Warner Bros. підтвердила, що датський актор Мадс Міккельсен замість Джонні Деппа зіграє роль Геллерта Гріндевальда у третій частині франшизи «Фантастичні звірі».
Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіЯк пише Deadline, кандидатуру Міккельсена на роль головного лиходія запропонував режисер фільму Девід Йейтс.
Фільм за участю Деппа «Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда» вийшов у 2018 році. Він став другим за рахунком у франшизі, яка розрахована на п'ять кінострічок.
Мадс Міккельсен: головні ролі
Датський актор Мадс Міккельсен найбільш відомий за виконанням ролі доктора Ганнібала Лектера в телесеріалі «Ганнібал» (2013-2015).
Крім того, він нагороджений призом Каннського кінофестивалю за роль у фільмі «Полювання» режисера Томаса Вінтерберга.
У його фільмографії також слід відзначити фільми «Дилер», «Дилер 2», «Король Артур», «Після весілля», «Коко Шанель та Ігор Стравінський», а також «Казино Рояль».
Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія
- Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.
- Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.
- Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram