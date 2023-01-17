Прем'єра нового сезону серіалу відбудеться 1 березня 2023 року.

Disney+ випустив новий трейлер третього сезону космічного вестерну "Мандалорець" (The Mandalorian) з франшизи "Зоряні війни".

Судячи з нового трейлера, в третьому сезоні мисливець за головами Дін Джарін (Педро Паскаль) і його підопічний, перспективний воїн-джедай Грогу, також відомий як Бебі Йода, зіткнуться з загрозами з боку рідної планети героя – Мандалора, а також відвідають жваву планету Корусант.

Події третього сезону відбуватимуться після подій "Книги Боби Фетта", коли Дін Джарін возз'єднався з Грогу, після чого обидва вирушили на планету Мандалор, щоб захистити честь Діна Джаріна.

Крім Педро Паскаля до своїх ролей в новому сезоні повернуться Карл Везерс (лідер Гільдії мисливців за головами Гріф Карга), Джанкарло Еспозіто (мофф Гідеон) і Кеті Сакхофф (колишня правителька Мандалора Бо-Катан Крайз). Також підтверджено, що епізодичну роль в цьому сезоні зіграє легендарний Крістофер Ллойд, відомий за роллю доктора Емметта Брауна в трилогії "Назад у майбутнє".

Прем'єра нового сезону серіалу відбудеться 1 березня 2023 року.

Серіали франшизи "Зоряні війни"

У листопаді 2019 року стрімінговий сервіс Disney+ випустив перший сезон серіалу в жанрі космічний вестерн "Мандалорець". Це поклало початок цілій низці серіалів в рамках франшизи "Зоряні війни".

Так, у жовтні 2020 року вийшов другий сезон "Мандалорця", а в грудні 2021 року вийшов його спін-офф "Книга Боби Фетта". У 2022 році вийшли серіали "Обі-Ван Кенобі" та "Андор".

На 2023 рік у Disney+ заплановано відразу кілька серіалів по "Зоряним війнам": третій сезон "Мандалорця" в березні, після чого буде випущений ще один спін-офф серіалу "Асока". Також ближче до кінця року очікується вихід серіалу "Зоряні війни: Мінімальний екіпаж" з Джудлом Лоу в головній ролі.

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