Також був представлений новий трейлер ще одного серіалу з франшизи "Зоряні війни" – "Андор".

В рамках виставки D23 Expo 2022 10 вересня 2022 року був представлений трейлер третього сезону космічного вестерну "Мандалорец" (The Mandalorian), що виходить в рамках франшизи "Зоряні війни".

Прем'єра сезону повинна відбутися в лютому 2023 року на стрімінговому сервісі Disney+, і він точно не буде останнім, адже відомо, що четвертий сезон шоу вже знаходиться в розробці.

Зазначимо, події серіалу "Мандалорець" відбуваються через п'ять років після подій фільму "Повернення джедая" (1983) і падіння Галактичної Імперії. У центрі сюжету серіалу знаходиться самотній стрілок і мисливець за головами Мандалорець / Дін Джарін, роль якого виконує Педро Паскаль. Він подорожує Галактикою в пошуках пригод і роботи, поки не зустрічається з крихітною зеленою істотою на ім'я Грогу, яка володіє Силою і належить до тієї ж невідомої раси, що і великий магістр ордена джедаїв Йода. Тепер герой вирішує врятувати малюка, на якого оголошено полювання.

Крім того, в рамках виставки був представлений новий трейлер ще одного серіалу з франшизи "Зоряні війни" – "Андор", прем'єра якого має відбутися 21 вересня 2022 року. Серіал є приквелом до фільму "Бунтар Один" і розповість про Касіяна Андора (його, як і у фільмі, зіграв Дієго Луна). Події фільму відбуватимуться за п'ять років до подій, показаних у фільмі.

Як повідомляв УНІАН, також в рамках виставки D23 Expo 2022 кіностудія Marvel провела презентацію своїх майбутніх проектів, серед іншого представивши нові трейлери, логотипи та оновлені акторські склади.

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