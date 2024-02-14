Прем'єра самого фільму наразі запланована на 25 липня наступного року.

Студія Marvel оголосила склад "Фантастичної четвірки", яка з’явиться в однойменному фільмі, запланованому до прем’єри у липні наступного року. Постер із зазначенням акторів в якості привітання з Днем святого Валентина був опублікований в соцмережах студії.

Так, роль Ріда Річардса (він же "Містер Фантастик") зіграє Педро Паскаль. Ванесса Кірбі з’явиться у ролі Сью Сторм (вона ж "Жінка-невидимка"), а Джозеф Квінн – у ролі Джонні Шторма (він же "Людина-факел"). Роль Бена Грімма (він же "Істота") виконає Ебон Мосс-Бахрах.

У рамках оголошення про кастинг Disney змінив дати виходу фільмів "Фантастична четвірка" (зараз призначено на 25 липня 2025 року) і "Громовержці" (зараз призначено на 2 травня 2025 року). Це дві з чотирьох головних прем’єр Marvel у 2025 році. Окрім них також очікуються "Капітан Америка: Чудовий новий світ" у лютому та "Блейд" у листопаді.

Відео дня

Як зазвичай у Marvel, якісь подробиці про сюжет фільму відсутні. Але в коміксах "Фантастична четвірка" — це астронавти, яких перевтілили в супергероїв після того, як вони потрапили під вплив космічних променів у космосі. Містер Фантастик отримав здатність розтягувати своє тіло до неймовірної довжини. Сью, його подруга (і, можливо, дружина), може маніпулювати світлом, щоб стати невидимою та створювати потужні силові поля. Джонні, брат Сью, може перетворити своє тіло на вогонь, який дає йому здатність літати. А Бен, найкращий друг Ріда, повністю перетворюється на Істоту з гігантськими помаранчевими брилами замість тіла, що надає йому суперсили.

Режисером "Фантастичної четвірки" за сценарієм Джоша Фрідмана, Джеффа Каплана та Яна Спрінгера стане Метт Шакман.

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