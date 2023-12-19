Виконавця ролі Канга Завойовника визнали винним у нападі на його колишню дівчину Грейс Джаббарі.

Кінокомпанія Marvel, яка на даний момент так переживає серйозну кризу, звільнила актора Джонатана Мейджорса відразу ж після того, як суд присяжних у Нью-Йорку 18 грудня 2023 року визнав його винним у переслідуванні та нападі.

Як пише Variety, актор був засуджений за двома пунктами обвинувачення у переслідуванні та нападі на його колишню дівчину Грейс Джаббарі. Водночас Мейджорс був визнаний невинним за одним пунктом умисного нападу третього ступеня та за одним за тяжким переслідуванням другого ступеня.

Суд над Джонатоном Мейджорсом

Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафта", "П'ять однієї крові", "Крід III", "Локі", "Людина-мураха і Оса: Квантоманія") був заарештований 25 березня 2023 року після того, як його тодішня дівчина Грейс Джаббарі звинуватила актора в нападі. Вона стверджувала, що той атакував її на задньому сидінні приватного автомобіля після того, як вона взяла його телефон, щоб прочитати текстове повідомлення, яке він отримав від іншої жінки. Джаббарі заявляла, що Мейджорс силою відібрав у неї телефон, завдавши їй травму середнього пальця правої руки, а коли вона виходила з машини, актор нібито вдарив її по потилиці, а потім спробував силою змусити повернутися в машину, в процесі завдавши їй поріз за правим вухом.

Відео дня

Сам 34-річний актор заперечував, що напав на Джаббарі, а його захист наполягав, що саме жінка була агресором, коли забрала його телефон.

У ході майже двотижневого судового розгляду окружна прокуратура Манхеттена опублікувала серію тривожних повідомлень між Майорсом і Джаббарі, а також аудіозаписи, на яких актор, судячи з усього, намагався переконати свою дівчину не йти в лікарню після травми голови і погрожував самогубством. Також на аудіозаписах Мейджорс заявляв, що він "велика людина", яка "робить великі справи не тільки для себе, але і для його культури і світу", а тому Джаббарі повинна відступити.

Остаточний вирок Мейджорсу мають оголосити в лютому 2024 року – йому навіть може загрожувати реальний термін.

Після арешту контракти з Майорсом розірвали його менеджер по талантам Entertainment 360 і рекламна фірма Lede Company. Також його звільнили з фільму "Людина в моєму підвалі", тоді як низка інших проектів залишалися в підвішеному стані, ймовірно, до вердикту суду.

Рішення Marvel розірвати зв'язки з актором наразі вважається найгучнішим професійним наслідком його арешту.

Канг Завойовник у кіновсесвіті Marvel

Вперше Джонатан Мейджорс зіграв суперлиходія Канга Завойовника, який подорожує мультивсесвітом, в фіналі першого сезону серіалу Disney+ "Локі", який вийшов влітку 2021 року. Цей епізод визначав основну лінію розвитку кінематографічного всесвіту Marvel, а персонажа Мейджорса як його нову ключову фігуру.

Marvel планував створити багато версій Канга по всьому мультивсесвіту, і Мейджорс мав втілити їх усіх. Так, одна з версій суперлиходія була представлена в фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантоманія", який вийшов у лютому 2023 року. Пізніше актор зіграв ще одну версію Канга у другому сезоні "Локі", який вийшов восени 2023 року. Обидва проекти були зняті до арешту актора.

Наступним фільмом Marvel за участю Мейджорса мав стати "Месники: Династія Канга", зйомки якого повинні були розпочатися на початку 2024 року. Його вихід був запланований на 2026 рік.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що керівництво Marvel обговорювало можливість відійти від Канга і зосередитися на іншому головному лиходії. Тепер, після офіційного звільнення Мейджорса, команді доведеться прийняти низку важливих творчих рішень, головне з яких – знайти нового актора на роль Канга або повністю скасувати "Династію Канга" і змінити напрямок розвитку Саги мультивсесвіту.

Вас також можуть зацікавити новини: