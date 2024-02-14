Ролик зібрав 365 мільйонів переглядів за 24 години.

Трейлер супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine), представлений 12 лютого під час Super Bowl 2024, вже встиг відзначитися рекордом.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, ролик зібрав 365 мільйонів переглядів за 24 години, у такий спосіб зробивши відео найпопулярнішим трейлером фільму в історії.

Фільм "Дедпул і Росомаха" – що відомо

Події фільму відбуватимуться за кілька років після "Дедпула 2". Вейд Вілсон (він же антигерой Дедпул) живе щасливим життям зі своєю коханою Ванессою в колі друзів, поки його не викрадають члени "Управління часовими змінами". Вони хочуть залучити Дедпула до небезпечної місії крізь мультивсесвіт, під час якої йому доведеться зустрітися з Росомахою.

Як і в попередніх частинах, Дедпула зіграв Раян Рейнольдс ("Персонаж", "Червоне повідомлення", "Тілоохоронець кілера"), а Росамаху – Гʼю Джекман ("Престиж", "Знедолені", "Найвеличніший шоумен").

Крім того, до своїх ролей з попередніх частин "Дедпула" повернулися Морена Баккарін (кохана Вілсона Ванесса Карлайл), Леслі Уггамс (сліпа сусідка Дедпула), Каран Соні (водій таксі Допіндер), Бріанна Гільдебранд (член "Людей Ікс" Надзвукова Боєголовка), Шіорі Кутсуна (член "Людей Ікс" Юкіо) та Стефан Капічіч (член "Людей Ікс" Колос).

Також у фільмі з'являться кілька персонажів з попередніх фільмів 20th Century Fox за коміксами Marvel: Аарон Стенфорд повторить роль Піро (фільми "Люди Ікс 2" та "Люди Ікс: Остання битва"), а Дженніфер Гарнер знову зіграє Електру Начос (фільми "Шибайголова" та "Електра").

Серед нових імен у касті – Емма Коррін (серіал "Корона"), якій дісталася роль неназваного головного антагоніста, та Меттью Макфедьєн ("Робін Гуд", "Мушкетери"), який зіграв агента "Управління часовими змінами" Парадокса.

Режисером фільму виступив Шон Леві, який до цього зняв фільми "Персонаж", "Проект Адам", "Ніч у музеї" та "Рожева пантера", а також працював над частиною епізодів серіалу "Дивні дива".

В український прокат фільм "Дедпул і Росомаха" вийде 25 липня 2024 року.

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