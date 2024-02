В український прокат фільм з Фреєю Аллан в головній ролі вийде 9 травня 2024 року.

Кінокомпанія 20th Century Fox показала трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2024 року – науково-фантастичного екшна "Королівство планети мавп" (Kingdom of the Planet of the Apes), що стане продовженням фільму "Планета мавп: Війна" (2017), а також четвертою частиною серії перезавантаження франшизи "Планета мавп", що почалося у 2011 році.

Події фільму розгортаються через кілька поколінь після правління лідера мавп шимпанзе Цезаря. Тепер мавпи – домінуючий вид, який гармонійно співіснує, а люди приречені на життя в тіні. Однак поки новий тиранічний мавпячий вождь Проксімус Цезар будує свою імперію, одна молода мавпа на ім'я Ноа вирушає у виснажливу подорож. Ця мандрівка змусить поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле, і зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей. На цьому шляху він зустріне здичівілу юну дівчину Мей, з якою йому доведеться об'єднатися задля власного виживання та усього живого на планеті.

Головну роль у фільмі виконала Фрейя Аллан, найбільш відома за роллю Цірі у серіалі "Відьмак". Образ шимпанзе відобразив Оуен Тіг (дилогія "Воно"), а Проксімуса Цезара – Кевін Дюранд (серіали "Загублені", "Штамм").

Режисером фільму виступив Вес Болл, який до цього зняв три частини франшизи "Той, що біжить лабіринтом".

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм "Королівство планети мавп" вийде 9 травня 2024 року.

