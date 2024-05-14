Епічний науково-фантастичний фільм культового режисера буде представлений вже за два дні на Каннському кінофестивалі.

Вийшов трейлер епічного науково-фантастичного фільму "Мегалополіс" (Megalopolis), який його творець, культовий американський режисер Френсіс Форд Коппола називає проєктом усього свого життя.

"Наш новий фільм "Мегалополіс" – найкраща робота, якою мені коли-небудь доводилося керувати", – так охарактеризував сам режисером новинку в описі трейлера в YouTube.

Дія фільму відбувається в майбутньому з естетикою Давнього Риму. Головний герой – геніальний архітектор Серж Катіліна, який хоче перебудувати Нью-Йорк, що перебуває в занепаді, щоб перетворити його на грандіозну столицю світу. Однак на шляху до втілення свого задуму він стикається з конкурентом – корумпованим мером Нью-Йорка Френком Сісеро, який веде боротьбу навіть забороненими методами.

Сюжет фільму заснований на творі давньоримського історика Саллюстія "Про змову Катіліни", він має стати сучасною варіацією на тему класичних пеплумів "Клеопатра" (1963) і "Бен-Гур". Створюючи сценарій, Коппола надихався історією Стародавнього Риму, і в іменах головних героїв є відсилання до Марка Тулія Цицерона і Луція Сергія Катиліни.

Спочатку головні ролі у фільмі мали зіграти Оскар Айзек ("Дюна", франшиза "Зоряні війни", серіал "Місячний лицар") і Зендея ("Людина-павук", "Дюна", серіал "Ейфорія"), проте зрештою, через несумісність у графіках, їх замінили Адам Драйвер (франшиза "Зоряні війни", "Дім Гуччі", "Феррарі") і Наталі Еммануель (серіал "Гра престолів", франшиза "Форсаж"). Роль головного антагоніста виконав Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Хлопаки", "Мандалорець").

Також у фільмі задіяні Джон Войт ("Опівнічний ковбой", "Сутичка", "Місія нездійсненна"), Дастін Гоффман ("Опівнічний ковбой", "Солом'яні пси", "Тутсі"), Кейт Бланшетт ("Авіатор", "Володар кілець", "Керол", "Алея жаху"), Мішель Пфайффер ("Обличчя зі шрамом", "Бетмен повертається", "Білий олеандр", "Людина-мураха і Оса"), Обрі Плаза (серіали "Парки і зони відпочинку", "Легіон", "Білий лотос"), Шайа Лабаф ("Трансформери", "Німфоманка", "Лють"), Джейсон Шварцман ("Скотт Пілігрим проти всіх", "Марія-Антуанетта, "Королівство повного місяця"), Лоренс Фішберн ("Апокаліпсис сьогодні", "Матриця", "Джон Вік") і багато інших.

Френсіс Форд Коппола, який свого часу зняв таку кінокласику, як "Люди дощу", "Хрещений батько" і "Дракула", виношував ідею зйомки "Мегалополіса" понад 40 років, після закінчення роботи над культовим фільмом "Апокаліпсис сьогодні". Початковий сценарій він написав до нього ще на початку 1980-х років, проте через низку причин – від відсутності фінансування до терактів 11 вересня і пандемії коронавірусу – роботу над таким масштабним фільмом регулярно відкладали.

Серйозно про випуск фільму заговорили 2022 року. Пізніше стало відомо, що Коппола, так і не знайшовши спонсорів для "Мегалополіса", вирішив зняти його повністю за власні гроші, а це близько 100-120 мільйонів доларів. Щоб зібрати таку суму, йому довелося продати "значну частину своєї винної імперії" в Північній Каліфорнії.

Останнім на даний момент повнометражним фільмом Копполи є хорор "Між" з Велом Кілмером і Ель Феннінг у головних ролях, що вийшов на екрани 2011 року і отримав досить скромні відгуки. У 2015 році режисер працював над експериментальним кіно-проектом "Дистанційне бачення", який протягом року транслювався для закритої аудиторії двох вищих навчальних закладів.

Світова прем'єра "Мегаполіса" відбудеться вже за два дні, 16 травня 2024 року, на 77-му Каннському кінофестивалі. Коли фільм можна буде подивитися в кінотеатрах, наразі невідомо.

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