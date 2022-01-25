На головні ролі в картині під назвою "Мегаполіс" розглядаються Оскар Айзек, Кейт Бланшетт, Мішель Пфайффер, Джессіка Ленг і Зендея.

Культовий американський режисер Френсіс Форд Коппола ("Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні", "Дракула", "Бійцівська рибка") готується зняти свій перший за 11 років фільм, який є для нього свого роду "фільмом мрії".

Як пише Maxblizz, зйомки фільму-епопеї під назвою "Мегаполіс" (Megalopolis) 82-річний режисер планує розпочати восени 2022 року.

Повідомляється, що бюджет картини складе 100-120 мільйонів доларів, а на головні ролі розглядаються такі зірки, як Оскар Айзек ("Дюна", "Зоряні війни", "Сцени подружнього життя", "Місячний лицар"), Кейт Бланшетт ("Авіатор", "Володар перснів", "Керол", "Алея жаху"), Мішель Пфайффер ("Обличчя зі шрамом", "Бетмен повертається"," Білий олеандр"," Людина-мураха і Оса"), Джессіка Ленг ("Кінг-Конг", "Весь цей джаз", "Американська історія жахів" і Зендея ("Людина-павук", "Дюна", "Ейфорія").

Читайте такожЗірка "Дюни" Оскар Айзек зіграє у новому фільмі від режисера"Трьох білбордів..."Зазначимо, Френсіс Форд Коппола виношує плани зняти "Мегаполіс" більше 20 років. Вперше про плани зняти даний проект, порівнянний за масштабом з "Апокаліпсисом сьогодні", режисер заявив на Каннському фестивалі в 2001 році. Фільм мав розповідати про нью-йоркського архітектора, який намагається вибудувати утопічний світ всередині міста, але йому в цьому протистоїть мер Нью-Йорка.

Втім, з низки причин – від терактів 11 вересня і пандемії коронавірусу до відсутності фінансування – робота над фільмом регулярно відкладалася. Тепер же з'явилася надія, що Копполі все ж вдасться зняти свій "фільм мрії".

Останнім на даний момент повнометражним фільмом Копполи є хоррор "Поміж " з Велом Кілмером і Ель Феннінг в головних ролях, що вийшов на екрани в 2011 році та отримав вельми скромні відгуки. У 2015 році режисер працював над експериментальним кіно-проектом "Дистанційне бачення", який протягом року транслювався для закритої аудиторії двох вищих навчальних закладів.

Вас також можуть зацікавити новини: