Сьогодні, 14 серпня, актрисі Мілі Куніс виповнилося 39 років. На честь цього свята пропонуємо вам згадати найкращі ролі, які зробили її знаменитою на весь світ.

Американська актриса родом з України Міла Куніс почала акторську кар'єру в 1994 році. Вона знімалася в рекламних роликах, а також грала епізодичні ролі. Але справжній прорив стався після прем'єри фільму "В прольоті".

Так і почався новий виток в кар'єрі Куніс. Після гучної прем'єри її почали запрошувати і в інші фільми, за які вона отримала багато престижних нагород.

"Чорний лебідь"

Сюжет картини будується навколо прими балетного театру, у якої несподівано з'являється небезпечна конкурентка, здатна відібрати у головної героїні всі партії. Суперництво посилюється в міру наближення відповідального виступу, який має вирішити все.

За роль балерини Лілі у фільмі "Чорний лебідь" Куніс нагородили премією "Сатурн" і номінували на "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль другого плану.

"Американський психопат 2"

У сіквелі цього трилера Куніс вперше зіграла свою головну роль в кіно. У центрі сюжету першої частини фільму людина, яка вдень є пристойним громадянином, а вночі стає кровожерливим вбивцею.

А ось друга частина починається з розповіді головної героїні Рейчел Ньюман (Міла Куніс) про те, як в дитинстві її няня Клара взяла дівчинку на побачення з серійним вбивцею Патріком Бейтманом (головною дійовою особою фільму "Американський психопат"). Поки Патрік розправлявся з нянею, дівчинка вбила його. Тіла Бейтмена і няні Клари поліція знайшла через кілька днів, але про зв'язок Рейчел з цією справою ніхто і не подумав.

"Макс Пейн"

17 жовтня 2008 вийшла в прокат екранізація однойменної культової гри "Макс Пейн" з Марком Волбергом у головній ролі, де Куніс зіграла роль найманої вбивці Моні Сакс. За роль в екранізації гри Куніс номінували на премію "Teen Choice Awards".

"Більше, ніж секс"

У фільмі "Більше, ніж секс" Куніс знялася в головній ролі, а її партнером був Джастін Тімберлейк. Це романтична комедія про знайомих, які вирішують зустрічатися заради сексу і не навантажувати один одного зобов'язаннями. Але пізніше вони зрозуміють, що між ними не просто симпатія, а більш глибокі почуття.

"Оз: Великий і Могутній"

У 2013 році вийшов фантастичний фільм-казка "Оз: Великий і Могутній", де Міла грала Теодору, молодшу з трьох відьом. Події розгортаються навколо циркового фокусника Оскара Діггса. Ураган закидає його в чарівну країну Оз, і тоді він помилково вважає, що зловив удачу за хвіст. Але йому належить зустріч з трьома чарівницями Теодорою, Еванорою і Глендою, які сумніваються в тому, чи той це великий чарівник, на появу якого чекали жителі країни Оз.

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