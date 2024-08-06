Фільм складається з перехоплених розмов росіян та пейзажів українських міст та сіл, що постраждали від війни.

29 серпня 2024 року в Україні розпочнеться прокат документального фільму "Мирні люди" українсько-канадської режисерки Оксани Карпович. Світова прем'єра стрічки відбулась на Берлінському міжнародному кінофестивалі на початку 2024 року, де він отримав Спеціальну відзнаку від екуменічного журі та Спеціальну відзнаку від журі Amnesty International у програмі Forum.

Фільм складається з перехоплених розмов росіян та пейзажів українських міст та сіл, що постраждали від війни. З початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби опублікували сотні перехоплених телефонних дзвінків російських військових. Чи не найбільший інтерес викликають розмови окупантів з їхніми близькими в росії. Голоси "мирних", цивільних – матерів, дружин і друзів – розкривають світові очі не лише на хід так званої "спецоперації", а й на жахливий внутрішній світ суспільства, яке стоїть за її виконанням. Саме з таких перехоплень складається стрічка, що досліджує природу російського імперіалізму й колоніалізму, роль пропаганди у вторгненні й торкається питання колективної відповідальності росіян і росіянок.

Для режисерки Оксани Карпович фільм став другою режисерською роботою. До цього вона зняла фільм "Не хвилюйся, двері відчиняться", а напочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювала локальною продюсеркою для іноземних новин.

Стрічка "Мирні люди" була у програмах міжнародних фестивалів по всьому світу – від Гонконгу до Нью-Йорка. Зокрема, на Гонконзькому міжнародному кінофестивалі вона отримала Спеціальну відзнаку, а у Кракові – нагороду "Срібний Ріг" для режисерки за фільм на соціальну тематику та приз FIPRESCI від асоціації кінопреси.

Українська премʼєра фільму відбулась на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де стрічка була представлена як фільм-відкриття.

Видання Variety підкреслює, що "фільм показує, чому продовжується ця війна", ScreenDaily називає перегляд справжнім "інтелектуальним досвідом", а Cineurope пише, що фільм "розкриває разючу розпусту росіян".

Як повідомляв УНІАН, раніше вийшов трейлер нового фільму Олега Сенцова "Реал", який було випадково знято під час одного з боїв на Донбасі влітку 2023 року.

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